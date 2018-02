Arka Noego istnieje – są w niej nasiona

Iloœć próbek żywnoœci zgromadzonych w Globalnym Banku Nasion przekroczyła milion. Kolejny granica, majšca na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń różnorodnoœci biologicznej, została osišgnięta.

Na północy, w wiecznej zmarzlinie, 1300 kilometrów za kołem podbiegunowym, znajduje się otwarty przez rzšd Norwegii w lutym 2008 r., największy na œwiecie bezpieczny skład nasion. Z całego œwiata wysyłane sš tam skrzynie z nasionami w celu zapewnienia przetrwania różnorodnoœci upraw, która jest niezbędna dla zabezpieczenia œwiatowych zasobów żywnoœci na wypadek katastrof klimatycznych czy wojen. Ta współczesna roœlinna Arka Noego, nazwana Globalnym Bankiem Nasion (Svalbard Global Seed Vault), znajduje się na wyspie Spitsbergen – największej wyspie Norwegii, położonej w archipelagu Svalbard, na Morzu Arktycznym. Schron znajduje się na głębokoœci 130m i został wydršżony we wnętrzu granitowej góry.

Masyw górski jest wiecznš zmarzlinš, o stabilnej temperaturze między minus 3 a 4 stopnie Celsjusza. Komory do przechowywania nasion sš wyposażone w dodatkowy system chłodzenia, który obniża temperaturę do minus 18 stopni Celsjusza. Energia elektryczna dla depozytu jest zapewniona przez publicznš elektrownię w Longyearbyen. Bank jest również wyposażony w generatory, które dostarczajš energię elektrycznš w przypadku awarii zasilania.

Drzwi Arki otwierajš się dla depozytów dwa razy w roku. Właœnie dostarczono do ponad 76 000 nowych próbek nasion, a tym samym iloœć zabezpieczonych roœlin przekroczyła milion. Dostawa objęła unikalne odmiany ryżu, pszenicy i kukurydzy, fasoli czarne oczko, która jest głównym Ÿródłem białka w Afryce i Azji Południowej, a także sorzychę ziemnš, roœlinę o smacznych, jadalnych korzeniach, rosnšcš na obrzeżach Sahary i znoszšcš tamtejsze piekielne upały oraz suszę. Naukowcy szacujš, że w œwiatowych bankach genów jest około 2,2 miliona unikalnych odmian roœlin, które ostatecznie zostanš zdeponowane w Globalnym Banku Nasion.

Największš liczbę przechowywanych próbek stanowiš nasiona ryżu, pszenicy i jęczmienia – ponad 150 000 pszenicy i ryżu, blisko 80 000 jęczmienia. Inne dobrze reprezentowane uprawy to sorgo (około 50 000), fasola (około 40 000), kukurydza (35 000) i soja (25 000).

Do składowania nasion przygotowane sš trzy hale o wymiarach 9,5x27m każda. Razem mogš pomieœcić do 4,5 miliona próbek. Obecnie wykorzystywana jest tylko jedno pomieszczenie. Po jego napełnieniu, kolejne zostanie wyposażone w półki i schłodzone do temperatury optymalnej dla przechowywania nasion.

Naukowcy traktujš Svalbard Global Seed Vault, jako symboliczne przypomnienie o wysiłkach na rzecz ochrony przyrody, podejmowanych każdego dnia, na całym œwiecie i przez całš dobę. Bank jest dla ludzkoœci rodzajem skrzynki bezpieczeństwa na trudne czasy.