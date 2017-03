Ekolodzy: Nowa Zelandia ograbiana z wody

800 milionów litrów wody miesięcznie chce pozyskiwać firma Alpine Pure z górskich jezior Greaney i Minim Mere w Nowej Zelandii. Okoliczni mieszkańcy i ekologowie oceniają, że jest to grabież surowców naturalnych.