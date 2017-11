W Poznaniu studiuje ok. 114 tys. studentów. Na zdjęciu Uniwersytet Adama Mickiewicza

Już nie tylko same uczelnie walczą o studentów. W akcje promocyjne uniwersytetów i politechnik włączają się też samorządy.

We Wrocławiu dziesięć publicznych uczelni przy wsparciu władz miasta będzie namawiać młodych ludzi w całej Polsce, by na miejsce studiów wybrali właśnie to miasto.

– Aż 90 proc. studentów, którzy kształcą się we Wrocławiu, jest zadowolonych z tego wyboru, a 88 proc. rekomendowałoby to miasto znajomym wybierającym studia. Tak dobrych opinii jak Wrocław nie ma żadne akademickie miasto w Polsce – wyjaśnia Ewa Kaucz, prezes ARAW. – Projekt „Pokolenie W" to kampania wizerunkowa skierowana do osób, które stoją przed jednym z najtrudniejszych życiowych wyborów.

Do udziału w przedsięwzięciu zaangażowano wybitnych studentów i absolwentów wrocławskich szkół wyższych. Twarzą Uniwersytetu Medycznego jest dr Paweł Tabakow, wybitny neurochirurg, AWF promuje prof. Jan Chmura, wykładowca, który mimo dojrzałego wieku zalicza kolejne maratony, a politechnikę – Leszek Orzechowski, lider zespołu Space Is More pracujący nad przygotowaniem ekspedycji na Marsa. Z kolei studia na Uniwersytecie Ekonomicznym firmuje m.in. Tomasz Szpikowski, współzałożyciel firmy Work Service.

Również Poznań zachęca maturzystów z różnych stron Polski do studiowania na jego uczelniach. Przedstawiciele ratusza odwiedzą 27 miast położonych w siedmiu województwach, by spotkać się z uczniami szkół średnich. Akcja wzmocniona jest kampanią reklamową w internecie.

– W Poznaniu studiuje ok. 114 tys. studentów, którzy wiele wnoszą do miasta; tworzą jego atmosferę i dynamikę, stanowią również dużą grupę konsumentów i budują kapitał społeczny – mówi Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. – Zależy nam, aby przyciągać i zatrzymywać w Poznaniu młode talenty, aby mogły tu realizować swoje pasje, ambicje naukowe i zawodowe.

Podczas spotkań w szkołach wykorzystana zostanie technologia rzeczywistości wirtualnej. Dzięki temu uczniowie przez chwilę będą mogli poczuć się tak, jakby naprawdę byli w Poznaniu – po założeniu specjalnych gogli będą mogli się rozejrzeć m.in. po Starym Rynku, Śródce, centrum miasta, parkach i Termach Maltańskich, a także przejechać się wirtualnym tramwajem i wziąć udział w plenerowym koncercie.

Z kolei Łódź ogłosiła konkurs na promocję Łodzi Akademickiej. Inicjatywy mogą dotyczyć wydarzeń naukowych, wizyt studenckich, spotkań z autorytetami z dziedziny nauki, kultury czy gospodarki. – Głównym zadaniem jest przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi oraz propagujących osiągnięcia naukowe łódzkich uczelni – tłumaczy Agnieszka Chudzik z urzędu miasta.

Z kolei Trójmiasto stworzyło akcję „Study in Pomorskie", skierowaną do cudzoziemców. Jest to porozumienie podpisane przez samorząd województwa pomorskiego oraz osiem pomorskich uczelni.

W ramach tej wspólnej inicjatywy szkół wyższych prowadzone będą takie działania, jak stworzenie spójnej i efektywnej promocji pomorskich uczelni, utworzenie platformy informacyjnej o pozycji naukowej i potencjale badawczym uczelni oraz atrakcyjności pomorskich miast, zmiana wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, poprawa jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy. Działania te mają się przyczynić m.in. do zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza województwa.