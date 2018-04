Polska szkoła: Uczyć dzieci, a nie przedmiotów

Nasze wnuki będš musiały wielokrotnie zmieniać zawód. Jeœli nie wejdzie im w nawyk efektywne uczenie się, zasilš szeregi nieproduktywnej częœci społeczeństwa. Chcšc uniknšć tego scenariusza, musimy wspólnie zmieniać polskš szkołę – mówi Marcinowi Piaseckiemu Marek Metrycki, partner w Deloitte.

Rzeczpospolita: Wielu słynnych innowatorów nie pokończyło szkół czy uczelni. Czy da się zmienić system edukacji w ten sposób, aby był atrakcyjny dla jednostek, które się w nim nie mieszczš?

Marek Metrycki, partner zarzšdzajšcy Deloitte w Polsce: System edukacji powinien stać się atrakcyjny dla wszystkich uczniów, właœnie dlatego powinniœmy go zmieniać. Przywołam tu badania z użyciem testu na myœlenie dywergencyjne, stworzonego na potrzeby rekrutacyjne NASA. Od końca lat 60. ubiegłego wieku sprawdzano nim zdolnoœć kandydatów do twórczego tworzenia rozwišzań. Gdy przetestowano nim grupę pięciolatków, uzyskano szokujšce wyniki – rezultat na poziomie kreatywnego geniuszu uzyskało 98 proc. dzieci. Po upływie pięciu lat w tej samej grupie odsetek wyników wybitnych spadł do 30 proc., a po kolejnych pięciu latach do 10 proc. W referencyjnej grupie 31-latków myœlenie dywergencyjne na poziomie wybitnym ten sam test zidentyfikował u 2 proc. badanych.

Rodzimy się z darem kreatywnego myœlenia, z naturalnš tendencjš do tworzenia nowych œcieżek, eksperymentowania, szukania, a potem ten dar zatracamy.

Szkoła to zabija?

Szkoła to tylko jeden z czynników determinujšcych rozwój dziecka. Pomijajšc biologię, mamy oddziaływania rodziny, społeczeństwa, kultury... Niemniej wiele œwiatowych badań potwierdza, że wspieranie kreatywnoœci nie należy do mocnych stron systemów oœwiatowych. I w tym tkwi nasza szansa, jeżeli zdołamy tę niemoc przełamać w polskim systemie. Nastawienie polskiego systemu edukacji formalnej na pielęgnowanie naturalnej kreatywnoœci uczniów przyniosłoby gospodarce i społeczeństwu bardzo duże korzyœci. Kształcenie może być o wiele bardziej efektywne, w systemie edukacji kryjš się olbrzymie rezerwy.

Jednak sama kreatywnoœć nie zastšpi wiedzy.

Oczywiœcie, że nie, dlatego NASA nie zatrudnia przedszkolaków. A mówišc serio, nie widzę tu żadnej sprzecznoœci. Innowacyjnoœć wymaga wkładu solidnej wiedzy, którš jednak w dzisiejszej rzeczywistoœci coraz łatwiej uzupełnić samodzielnie, oraz szerokich kompetencji, na których ćwiczeniu powinna skupiać się szkoła. To jest właœnie podstawowa kwestia: czy zadaniem szkoły jest przekazywanie ustalonej wiedzy o œwiecie, czy raczej uczenie dzieci samodzielnoœci w jej zdobywaniu poprzez wychodzenie naprzeciw ich naturalnym potrzebom – aktywnoœci, ciekawoœci, kreatywnoœci. Kluczem sš aktywizujšce ucznia i ćwiczšce tzw. kompetencje XXI wieku metody nauczania. W działaniu – eksperymentujšc, błšdzšc, dyskutujšc, współpracujšc, prezentujšc własne dokonania – uczeń opanowuje wiedzę łatwiej, szybciej, trwalej. Ze swoim zespołem przestudiowaliœmy pod tym kštem kilkadziesišt systemów edukacji na œwiecie.

Wnioski?

W Polsce mamy solidny system, jesteœmy naprawdę dobrzy w przekazywaniu wiedzy i podstawowych umiejętnoœci. Sš jednak kraje, które postawiły na reformowanie tradycyjnego modelu kształcenia i rozwój praktycznych kompetencji niezbędnych w dzisiejszym i przyszłym œwiecie. To m.in. Finlandia, Kanada, Estonia, Singapur, Japonia, Korea czy Chiny. Zaawansowane edukacyjnie kraje uruchomiły wiele eksperymentalnych programów i pilotaży. Pomimo to moim zdaniem nikt jeszcze nie otworzył na oœcież drzwi do tego nowego systemu. A wydaje mi się, że kolejna rewolucja przemysłowa nastšpi właœnie poprzez rozwój edukacji opartej na samodzielnoœci uczšcych się i ich kreatywnoœci.

Pišta kreatywna rewolucja przemysłowa?

Tak – i raczej wczeœniej niż póŸniej. Postęp przyspiesza: między trzeciš a czwartš rewolucjš przemysłowš minęło mniej niż pół wieku. Ta kolejna może wybuchnšć w momencie, gdy nasze dzieci, które teraz wchodzš do szkół, będš je kończyć. A zostanš wykształcone w systemie pierwotnie zaprojektowanym, aby sprostać wymogom drugiej lub co najwyżej trzeciej rewolucji...

Pytanie, jak prędko system uda się przebudować. To nie jest łatwe zadanie, tu nie ma prostych recept. System jest bardzo złożony, mamy kilkadziesišt tysięcy szkół – każda stanowi osobny przypadek. I kilkaset tysięcy nauczycieli, od których musimy dużo wymagać, ale też bardziej ich doceniać, wynagradzać ich profesjonalizm i zaangażowanie. Mówimy o potrzebie zmiany paradygmatu. To ogromne wyzwanie, jak ewolucyjnie doprowadzić do skokowej poprawy efektywnoœci nauczania.

Na czym ma polegać ta skokowa zmiana?

Zabrzmi to jak frazes, ale nauczyciele powinni uczyć dzieci, a nie przedmiotów. To uczeń powinien stać się aktywnym centrum procesu edukacyjnego.

Dzisiaj edukacja opiera się na standaryzacji i unifikacji – w tym samym czasie uczniowie w szkole realizujš ten sam program w celu zdania identycznych testów. Jednak dzieci nie sš takie same. Majš różne talenty i zainteresowania, dysponujš różnymi możliwoœciami poznawczymi w różnych obszarach, o różnej porze dnia najlepiej się koncentrujš. Personalizacja zdobywania wiedzy będzie coraz łatwiejsza m.in. dzięki inteligentnym programom do adaptacyjnego uczenia się... Generalnie należy budować na tym, co uczeń już wie, pozostawiać dzieciom więcej miejsca na aktywne dochodzenie do rozwišzań, zamiast serwować im gotowe odpowiedzi. Dzięki temu będš one bardziej odpowiedzialne za swojš edukację, będš się uczyć dzięki motywacji czystš ciekawoœciš, wewnętrznš potrzebš. Wymaga to zmiany tradycyjnych ról nauczyciela i ucznia, wprowadzania angażujšcych metod nauczania w miejsce wykładu oraz rozpowszechniania narzędzi cyfrowych, traktowanych nie jako samoistne panaceum na bolšczki szkoły, ale wykorzystywanych w sposób podporzšdkowany celom dydaktycznym.

To klucze do efektywnego nauczania?

Jestem o tym przekonany. Dajmy dzieciom inspirację, podsycajmy pasję uczenia się. Nawišzujšc do pierwszego pytania, przeczytałem gdzieœ, że ludzie sš albo samoukami, albo nieukami. Zwłaszcza innowatorów nie da wykształcić się na siłę, pod przymusem. Z efektywnym uczeniem się mamy do czynienia tylko wtedy, gdy uczeń chce się uczyć. Gdy jest zaciekawiony, zaangażowany, dowartoœciowany, szczęœliwy.

Szczęœliwy – czy to kategoria przystajšca do systemu edukacji?

Dlaczego nie? Uczeń, który kończy edukację formalnš, powinien wynieœć z niej umiejętnoœć bycia szczęœliwym człowiekiem. Co jest w życiu ważniejszego? Szczęœliwy człowiek ma pasje, chce się uczyć i rozwijać, radzi sobie z emocjami, rozumie siebie i innych, potrafi się komunikować i współpracować, jest aktywny i niezależny. Dużo dzisiaj mówimy o priorytetach dotyczšcych zawodów technicznych, technologii, nauk œcisłych. To kierunki, od których rozwoju wiele będzie zależało, ale – zwłaszcza gdy nasze życie bezpardonowo opanowuje technologia wraz ze sztucznš inteligencjš – nie możemy zatracić ludzkich wartoœci. Maszyny przejmš bardzo wiele prostych zawodów – to jest nieuniknione. Tym bardziej powinniœmy kształtować te umiejętnoœci, w których nie zastšpiš nas automaty.

Kogo więc powinniœmy kształcić?

Wiek XXI będzie należał do kreatywnych odkrywców, innowatorów, odważnych eksperymentatorów – ludzi pewnych własnej wartoœci, przedsiębiorczych, myœlšcych niezależnie, globalnie i systemowo, zdolnych do łšczenia pozornych sprzecznoœci.

Jaki ma pan pomysł na przeprowadzenie zmian w systemie? Od czego by pan zaczšł?

Na poczštek należy ustalić, gdzie idziemy, a dopiero potem, jak tam dotrzemy. Ponieważ system edukacji ma swojš inercję, a rozsšdnym okresem oczekiwania na efekty jest dekada, powinniœmy myœleć o strategii nie tylko w krótkiej, ale także w œredniej i dłuższej perspektywie. Należy skoordynować wiele działań na licznych płaszczyznach, żeby osišgnšć synergię w zmianie, która realnie dotknie każdej szkoły. Do tego potrzebne jest myœlenie ponad politykš i kadencyjnoœciš, dšżenie do uzgodnienia powszechnie akceptowalnych priorytetów w œrodowiskach zwišzanych z oœwiatš. Ten docelowy nowy system powinien być w założeniach motorem rozwoju systemu gospodarczego i społecznego. A jeœli chodzi o wdrożenie, to w tak dużych systemach jak oœwiata konieczne jest robienie pilotaży. Zaangażowanie całego systemu w metodę prób i błędów jest zdecydowanie zbyt kosztowne.

A jeœli do zmian, o których rozmawiamy, nie dojdzie?

Zakładajšc, że czynnikiem determinujšcym rozwój jest wiedza, kraje, które nie osišgnš zdecydowanego postępu w edukacji, będš miały nikłe szanse na osišgnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie mam tu na myœli wiedzy teoretycznej, lecz umożliwiajšcš wdrażanie innowacji, które kreujš postęp. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafiš tworzyć rozwišzania, współpracować dla realizacji wspólnych celów, dla których naturalnš drogš będzie cišgły rozwój. Większoœć naszych dzieci, a już na pewno wnuków, będzie musiała wielokrotnie zmieniać zawód. Jeœli nie nabędš ogólnych kompetencji adaptacyjnych, przede wszystkim nawyku i umiejętnoœci efektywnego uczenia się, zasilš szeregi nieproduktywnej częœci społeczeństwa, która będzie utrzymywana przez grupę aktywnš zawodowo, kurczšcš się z powodów demograficznych. Chcšc uniknšć tego scenariusza, musimy wspólnie zmieniać polskš szkołę.

Marek Metrycki od 2008 roku jest Partnerem Zarzšdzajšcym Deloitte w Polsce. Œwiadczy usługi doradcze na rzecz wielu dużych polskich przedsiębiorstw oraz korporacji o zasięgu międzynarodowym.