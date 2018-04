Nauczyciele dostaną podwyżki, ale zarobią mniej

Gminy nie zdšżyły naliczyć wyższych pensji nauczycielom. Przyrzeczone pienišdze dostanš dopiero pod koniec miesišca.

Na szumnie zapowiadane na kwiecień podwyżki, większoœć nauczycieli będzie musiała jeszcze poczekać. Na nauczycielskich forach internetowych roi się od wpisów rozczarowanych pedagogów. Większoœć z nich otrzymała takš samš pensję jak przed miesišcem.

Sš przekonani, że te podwyżki to tylko primaaprilisowy żart. „Nic nie widzę na koncie", „Nie mogę się doliczyć" – piszš nauczyciele. – Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporzšdzenie o minimalnym wynagrodzeniu nauczycieli tuż przed œwiętami, 26 marca. Wiemy od gmin, że większoœć z nich nie zdšżyła z naliczeniem płac na nowych zasadach, stšd kwota, która wpłynęła na konto pracowników, nie zmieniła się – mówi przewodniczšcy Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. I dodaje, że ma nadzieję, że ta sytuacja wyniknęła nie ze złej woli szefowej MEN, ale z jej opieszałoœci.

– Rozporzšdzenie czekało na podpis minister pół roku – tłumaczy Broniarz.

Zgodnie z nowymi przepisami, gminy muszš wypłacić nauczycielom wyrównanie do końca kwietnia. Po podwyżkach najniższa pensja brutto nauczyciela stażysty wynosi 2417 zł, kontraktowanego 2487 zł, mianowanego – 2824, a dyplomowanego 3317 zł.

W praktyce oznacza to, że nauczycielskie podwyżki wyniosły od 123 do 168 zł.

Problem w tym, że dla niektórych nauczycieli tegoroczny wzrost pensji mógł być niemiłym rozczarowaniem, bo podwyżki te wišżš się z odebraniem nauczycielom dodatków mieszkaniowych. Do niedawna otrzymywało je blisko 200 tys. nauczycieli, czyli niemal co trzeci. Kosztowały one budżet państwa 126 mln zł. Wysokoœć tego dodatku ustalała gmina. – Zazwyczaj było to około 150 zł miesięcznie. To oznacza, że odbierajšc dodatek mieszkaniowy i dajšc tę podwyżkę, nauczyciel i tak jest stratny. Stażysta dostanie mniej na rękę. Dyplomowany zaledwie o niecałe 15 złotych więcej – mówi Broniarz.

– Dostałam o 25 zł mniej niż przed podwyżkš – mówi jedna z nielicznych nauczycielek, której gmina naliczyła już wynagrodzenie według nowych zasad.

Kwoty podwyżek zaogniajš jeszcze sytuację w oœwiacie. W najbliższy poniedziałek odbędzie się prezydium ZNP, podczas którego zapadnš decyzje dotyczšce dalszych działań zwišzku. Niewykluczone, że zapadnie decyzja o strajku nauczycieli.

W ubiegłym tygodniu ZNP skierowało do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym domaga się odwołania minister Anny Zalewskiej.

Przedstawiciele nauczycieli wyszczególnili w nim, ich zdaniem, dziesięć grzechów „głównych" szefowej resortu edukacji. Zwišzkowcy zarzucajš jej „dewastację systemu edukacji, ideologizację procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli". Zwišzek pisze także o „spowodowaniu chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach", „pozorowaniu dialogu oraz posługiwaniu się nieprawdš i manipulacjš" oraz „pauperyzację œrodowiska pracowników oœwiaty".

Oœwiatowa Solidarnoœć, choć nie chce stanšć ramię w ramię z ZNP, też z sytuacji w szkołach nie jest zadowolona. Kilka tygodni temu zwišzkowcy postawili minister Zalewskiej ultimatum, w którym zaznaczyli, że jeœli szefowa resortu do końca kwietnia nie zacznie z nimi rozmawiać o zasadach wynagradzania nauczycieli, może dojœć do protestu.

– Przypominaliœmy się przed œwiętami, zapewniono nas, że to spotkanie odbędzie się w kwietniu – mówi Ryszard Proksa, szef „S" pracowników oœwiaty. – W maju mamy walny zjazd. Być może podejmiemy decyzję o radykalizacji działań – podsumowuje Proksa.