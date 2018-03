Rodzice apelują do MEN o zasady

Rodzice siódmoklasistów domagajš się, by resort oœwiaty jak najszybciej opublikował zasady rekrutacji do szkół œrednich.

Koalicja „Nie dla chaosu w szkole" ruszyła ze zbiórkš podpisów pod petycjš wzywajšcš resort edukacji do szybszego okreœlenia zasad rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia w roku szkolnym 2019/2020. Rodzice domagajš się, by były one znane przed 1 wrzeœnia tego roku.

Chodzi o to, że wówczas do szkół ponadpodstawowych trafiš uczniowie ze skumulowanego rocznika – absolwenci zarówno nowej podstawówki, jak i gimnazjum. I o ile wiadomo już, na jakich zasadach o przyjęcie będš ubiegali się absolwenci gimnazjów, o tyle wcišż nie ma wytycznych co do siódmoklasistów. „Uważamy, że ta kolejna niesprawiedliwoœć, będšca skutkiem wprowadzonej reformy edukacji, może przyczynić się do zniszczenia potencjału ponad 350 tys. młodych ludzi" – piszš autorzy petycji.

Rodzice żšdajš, by kuratoria oœwiaty do 1 wrzeœnia podały liczbę profili klas, które będš dostępne dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020. Tak, by uczniowie mogli łatwiej przygotować się do rekrutacji.