Konferencja Edukator 2018: Polskie szkoły potrzebują zmian

Uczniowie, kończšc naukę, powinni mieć nie tyle głowę pełnš encyklopedycznej wiedzy, ile umiejętnoœć stosowania jej w praktyce.

– W edukacji stałe jest tylko to, że będzie się zmieniać – mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji „Edukator 2018" zorganizowanej pod patronatem „Rzeczpospolitej". Przez niemal pięć godzin w trzech burzliwych panelach dyskusyjnych eksperci, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele rzšdu i biznesmeni zastanawiali się, jak powinien się zmienić polski system edukacji.

Eksperci zwracali uwagę, że jeœli chcemy, by młodzi ludzie byli lepiej przygotowani do pracy zawodowej, szkoła powinna już na bardzo wczesnym etapie uczyć ich zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce. – Kto pierwszy dostosuje system edukacji do systemu, w którym liczš się kreatywnoœć i innowacyjnoœć, ten wygra – mówił Marek Metrycki z firmy Deloitte.

Podczas konferencji sporo miejsca poœwięcono także zmianom w systemie szkolnictwa wyższego. Obecny na konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapewniał, że przygotowana przez jego resort propozycja zmian w szkolnictwie wyższym umożliwia m.in. robienie doktoratów w przedsiębiorstwach, nie tylko na uczelniach – to spory krok naprzód. Zmiana ma spowodować, że dzięki zatrudnianiu naukowców praktyków firmy stanš się bardziej innowacyjne.

Przedstawiciele biznesu zwracali z kolei uwagę na to, że uczniowie szkół branżowych majš w cyklu nauki za mało zajęć praktycznych i po zakończeniu nauki brakuje im konkretnych umiejętnoœci.

Prelegenci pochylali się także nad zmianš systemu kształcenia nauczycieli. —jcs