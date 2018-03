Piotr Müller: Kształcenie nauczycieli po nowemu

Tylko najlepsze uczelnie będš kształcić nauczycieli. Konieczne będzie ukończenie pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich – mówi wiceminister nauki Piotr Müller.

Rz: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej pracujš nad zmianami w kształceniu nauczycieli. Czy już wiadomo, co się zmieni?

Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Po konsultacjach wprowadziliœmy do projektu ustawy reformujšcej szkolnictwo wyższe ważne zmiany. Niestety od lat mamy do czynienia z obniżeniem standardów kształcenia nauczycielskiego. Wynika to m.in. z kształcenia nauczycieli przez uczelnie, które nie prowadzš badań naukowych w tym zakresie. Wiele uczelni przekazuje wiedzę w sposób co najmniej niezadowalajšcy. Dlatego po zmianach uprawnienia do kształcenia nauczycieli będš miały tylko te uczelnie, które prowadzš badania naukowe i korzystajš z najnowszych zdobyczy naukowych w zakresie kształcenia nauczycieli i edukacji uczniów.

Wczeœniej wicepremier Jarosław Gowin zapowiadał, że chce, by prawo do kształcenia nauczycieli miały tylko uniwersytety i wyższe szkoły pedagogiczne.

To poniekšd realizacja tego postulatu. Liczyć się będzie dorobek naukowy.

A jak będzie on sprawdzany?

Kategoriami naukowymi. Uczelnie, które prowadzš kształcenie przygotowujšce do wykonywania zawodu nauczyciela, będš musiały posiadać co najmniej kategorię naukowš B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. W okresie przejœciowym kształcenie będzie mogło być prowadzone w uczelniach, które nie spełniajš tego warunku, jeżeli podpiszš porozumienie z uczelniš, która ten warunek spełnia.

Jednym z postulatów Jarosława Gowina był też egzamin dla nauczycieli na zakończenie studiów. Czy zrezygnowano z tego rozwišzania?

Nie ma takiego rozwišzania w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jakie inne zmiany dotyczšce kształcenia nauczycieli zostały uzgodnione z MEN?

Zgodnie z projektem rozporzšdzenia, które będzie wydane po przyjęciu ustawy, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będš prowadzone jako studia jednolite magisterskie.

Kiedy zmiany dotyczšce kształcenia nauczycieli majš wejœć w życie?

Stopniowo już od następnego roku akademickiego. Będzie jednak okres przejœciowy do następnej oceny jakoœci badań naukowych, czyli do 2021 r. Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w danej uczelni, będš je mogli zakończyć bez obaw.

W przyszłym tygodniu „Rzeczpospolita" organizuje konferencję na temat zmian w systemie edukacyjnym. Nasi goœcie, m.in. minister Anna Zalewska, wicepremier Gowin oraz przedstawiciele pracodawców będš dyskutować o tym, jak zmieniać system oœwiaty, by absolwenci odnajdowali się na rynku pracy, a także byli gotowi podjšć dalsze kształcenie. Jakie pan tu dostrzega problemy?

Wieloletnim zaniedbaniem w oœwiacie jest to, że uczniowie nie znajš różnych metod uczenia się. Trzeba też uczyć pracy zespołowej. Trzeciš rzeczš jest realizacja projektów. Chodzi o to, by wiedzę teoretycznš umieć zastosować w praktyce. W przypadku techników jest łatwiej, ale w liceum na lekcjach fizyki czy chemii powinno być więcej zajęć o charakterze praktycznym.

Wprowadzana reforma oœwiaty spełnia te wymagania?

Jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów. Ale tu chodzi bardziej o program nauczania. A to materiał do permanentnej analizy.

A czy szkolnictwo wyższe nie jest oderwane od potrzeb polskiej gospodarki i rynku pracy?

Takie stwierdzenie nie jest uprawnione. Natomiast uczelnie powinny pełniej korzystać z potencjału polskich przedsiębiorstw. W ten sposób mogłyby polepszyć kształcenie praktyczne na niektórych kierunkach studiów. Oczywiœcie nie chodzi o to, by każdy kierunek studiów miał charakter praktyczny. Ale w wielu miejscach przydałyby się zajęcia praktyczne. Nasza reforma to ułatwia. Znosimy minima kadrowe, czyli minimalnš liczbę nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi niezbędnš do prowadzenia studiów, powodowało to bowiem, że studia bywały skrajnie teoretyczne. Ułatwiamy też karierę dobrym praktykom – dydaktykom, którzy ze stopniem doktora będš mogli zostać zatrudnieni na stanowisku profesora dydaktycznego.

Jakie inne zmiany przewidziane w reformie zbliżajš uczelnie do gospodarki?

Takich zmian jest wiele. Na przykład program doktoratów wdrożeniowych, który już funkcjonuje. Za chwilę ogłaszamy kolejny konkurs. Doktoraty wdrożeniowe umożliwiš realizowanie programu studiów doktoranckich w trakcie zatrudnienia u przedsiębiorcy. Doktorant prowadzi dla firmy projekt badawczy. Łšczy więc pracę z karierš naukowš.

Wiele też zależy od samych uczelni. Nie wszystko da się wymusić zmianami prawa. Ale zmiany się dokonujš. I dobrze, bo człowiek najlepiej uczy się przez praktykę. Można to osišgnšć chociażby poprzez naukę w mniejszych grupach. Zmodyfikowaliœmy system finansowania uczelni, by szkołom wyższym bardziej się to opłacało.

Wprowadzamy też program „Dydaktyczna inicjatywa doskonałoœci". To konkurs, w którym nagradzane będš państwowe wyższe szkoły zawodowe, których absolwenci lepiej sobie radzš na rynku pracy niż inni. Ma to zachęcić do współpracy z biznesem. 14 najlepszych uczelni zostanie nagrodzonych dodatkowym milionem złotych.

Studenci skarżš się na niedostępnoœć praktyk i staży. Czy szkoła wyższa powinna mieć obowišzek ich organizacji?

W przypadku uczelni zawodowych byłoby wskazane, żeby oferowały tyle miejsc na studiach, ilu studentom może zorganizować praktyki. W Polsce kultura współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami nie jest szeroko rozwinięta. Ale sporo uczelni tę współpracę rozwinęło. Tu trzeba wskazać politechniki, którym bardzo zależy na takiej współpracy.

Już wczeœniej do przepisów zostało wprowadzone kształcenie dualne, które polega na tym, że częœć zajęć odbywa się u pracodawcy. Ale wcišż jest ono rzadkoœciš.

To prawda. Dlatego chcemy w algorytmie finansowania szkół wyższych od 2019 r. podnieœć rangę tego kształcenia. Uczelnie, które się na nie zdecydujš, otrzymajš więcej œrodków.

W polskiej społecznoœci akademickiej popularne jest przeœwiadczenie o wyższoœci studiów o profilu ogólnoakademickim nad studiami o profilu praktycznym. Chciałbym, żeby to się zmieniło.

