Zalewska: Wykonamy wyrok. Ujawnimy nazwiska

Naczelny Sąd Administracyjny nakazał ujawnienie nazwisk autorów podstaw programowych. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że wyrok zostanie wykonany.

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA nakazał ujawnienie nazwisk autorów podstaw programowych.

Do sądu przeciwko ministerstwu wystąpiła Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Jesienią 2016 r. zwróciła się do MEN o ujawnienie nazwisk autorów podstawy. Gdy odmówiło, złożyła skargę do WSA. Czytaj więcej

Czytaj więcej: ZNP ma świadectwo dla Zalewskiej. 9 jedynek i naganne zachowanie

- Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji sądu i wykonamy wyrok - powiedziała w rozmowie z Polsat News minister edukacji Anna Zalewska.

- Resort, nie ujawniając nazwisk, chciał "zapewnić ekspertom piszącym podstawy całkowity spokój" - dodała. Zdaniem minister eksperci czuli presję ze strony mediów.