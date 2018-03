Edukacja musi iść w parze z biznesem

Młodzi nie sš przygotowani do pracy. By to zmienić, trzeba zreformować system szkolnictwa wyższego.

Jak wyglšda szkolnictwo wyższe w kontekœcie polskiej gospodarki? Co należy zmienić w procesie kształcenia, by umiejętnoœci absolwentów były dostosowane do potrzeb rynku pracy? To główne pytania, na które próbowali odpowiedzieć eksperci podczas panelu „Szkolnictwo wyższe nowego typu a polska gospodarka”.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rozmówcy byli zdania, że szkoły œrednie i wyższe powinny uczyć umiejętnoœci potrzebnych na rynku pracy, a programy nauczania muszš być oparte na praktyce, by absolwent już w chwili wejœcia na rynek pracy mógł wykazać się kwalifikacjami, umiejętnoœciami zawodowymi i doœwiadczeniem.

Czego chcš milenialsi

Wstępem do dyskusji była prezentacja 5. edycji raportu firmy doradczej Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy”. Pokazuje on potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia u progu życia zawodowego.

Okazuje się, że zwiększyła się liczba osób, które nie majš sprecyzowanych planów na przyszłoœć. Najmłodsi milenialsi (pokolenie Y, czyli ludzi urodzonych od 1984 do 1997 roku – red.) coraz krytyczniej podchodzš do swoich kompetencji. Jako słabe strony postrzegajš brak umiejętnoœci przywódczych, delegowania zadań i zarzšdzania pracš innych. Szeœciu na dziesięciu badanych widzi się w roli eksperta, spada natomiast odsetek tych, którzy chcš być menedżerami.

– Choć młodzi sš coraz bardziej zainteresowani pracš „na swoim”, to nadal najwięcej przedstawicieli pokolenia Y wybiera zatrudnienie w firmie prywatnej lub posadę w sektorze publicznym. Aż 51 proc. badanych opowiada się za pracš „u kogoœ”, a nie na własny rachunek. Jest to jednak spadek o 7 pkt proc. w porównaniu z ubiegłš edycjš badania – mówił Michał Olbrychowski z firmy Deloitte.

Z raportu wynika także, że nadal większoœć (61 proc.) młodych ludzi chce pracować w międzynarodowych korporacjach (spadek o 5 pkt proc.). O tyle samo wzrosła liczba tych, którzy chcš pracować w mniejszych i œrednich polskich firmach (12 proc.).

O własnym biznesie myœli o 2 pkt proc. więcej niż w ubiegłym badaniu (13 proc.). Wœród „przedsiębiorców” ponad połowa (53 proc.) pragnie być freelancerem, podczas gdy aż 40 proc. chciałoby mieć jednego kluczowego klienta.

Z 28 do 24 proc. spadła natomiast deklarowana ambicja zajmowania w firmie kluczowych funkcji menedżerskich. Co ciekawe, trend ten uzależniony jest od wieku. Im ktoœ starszy (bliżej 30. roku życia), tym mniej chętny do awansowania i zarzšdzania.

Młode pokolenie woli pracować w biurze w elastycznych godzinach niż w różnych lokalizacjach, ale w sztywnym wymiarze godzin. Ceni też sobie zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zaledwie 23 proc. jest gotowych do poœwięceń dla swojego pracodawcy.

Badani w 2017 r. młodzi ludzie gorzej oceniajš swoje umiejętnoœci od rówieœników z 2015 r. Sš bardziej krytyczni – uważajš, że nie radzš sobie ze stresem. Majš jednak zdolnoœć do uczenia się (63 proc.), sš komunikatywni (59 proc.), a także efektywnie pracujš w zespole (59 proc.).

Najczęstszymi powodami zmiany pracy w ocenie igreków sš pienišdze, stresujšca praca oraz niezaspokojone potrzeby samorozwoju.

Chcesz pracownika? Wyszkol go sam

O potrzebach młodych ludzi mówił również Tomasz Misiak, prezydent rady nadzorczej Work Service. – Milenialsi majš inne oczekiwania wobec rynku pracy niż ich rówieœnicy 10 czy 15 lat temu. Już na starcie więcej żšdajš. Jednoczeœnie pracodawcy skarżš się, że młodzi ludzie nie szanujš pracy, trudno jest nimi zarzšdzać, zależy im na wolnym czasie, nie chcš żyć tylko pracš. Często też wydaje im się, że sam pomysł powinien być opłacony, mniej czasu chcš poœwięcić na jego realizację. Dlatego konieczne sš inne metody zarzšdzania i szybsze reagowanie na zmiany – podkreœla Misiak.

Ekspert podkreœlił, że oprócz kompetencji i wiedzy pracodawcy stawiajš też na umiejętnoœci miękkie – na komunikację i zdolnoœć znalezienia się w okreœlonym œrodowisku. – Być może jest to też zwišzane z systemem edukacji, który mamy w Polsce – uważa Misiak.

Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen, zwróciła uwagę na zmianę oczekiwań kandydatów. – Jeszcze do niedawna podczas rozmowy kwalifikacyjnej to pracodawcy pytali kandydata o to, co może im zaoferować, a dziœ role zaczynajš się odwracać i to kandydaci otwarcie proszš o wskazanie korzyœci wynikajšcych z podjęcia pracy w naszej firmie.

Kandziak podkreœliła, że mamy do czynienia z deficytem wykwalifikowanych pracowników (inżynierowie, automatycy, maszyniœci). – Dlatego jako pracodawcy musimy podejmować współpracę ze szkołami i uczelniami w szczególnoœci w zawodach, w których chcemy zapewnić stały napływ pracowników. Współpracujemy z uczelniami oraz organizujemy płatne programy stażowe, po których najlepszym kandydatom składamy ofertę pracy. Współpracujemy również ze szkołami œrednimi, w technikach otwieramy klasy patronackie. Nasi pracownicy prowadzš wykłady dla uczniów i studentów oraz organizujš wizyty studyjne dla uczniów, studentów i doktorantów – mówiła ekspertka.

O zacieœnieniu współpracy z biznesem mówił także prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

– Na uczelnię zapraszam przedsiębiorców, którzy inwestujš w regionie, by tworzyli u mnie laboratoria, wtedy jestem w stanie przygotować im lepiej absolwentów – podkreœlał prof. Tukiendorf.

Jak wyszkolić liderów?

O tym, jak system edukacji ma być dostosowany do potrzeb rynku pracy, mówił Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Uczelnie powinny bardziej korzystać z potencjału przedsiębiorstw, dzięki temu polepszyłyby kształcenie praktyczne na niektórych kierunkach studiów. Nasza reforma to ułatwia. Znosimy minima kadrowe, czyli minimalnš liczbę nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi niezbędnš do prowadzenia studiów. To ograniczenie powodowało, że studia bywały bardzo teoretyczne. Po zmianach ustawowych będzie można to zrobić, posiadajšc kilku doktorów i np. wielu magistrów praktyków – tłumaczył wiceminister.

Dzięki zmianom oferta uczelni ma być o wiele szersza. – Nie chcemy, by uczelnia rezygnowała z profilu ogólnoakademickiego, ale żeby miała dużš elastycznoœć w tworzeniu kierunków i programu studiów. Ułatwiamy też karierę dobrym praktykom – dydaktykom, którzy ze stopniem doktora będš mogli zostać zatrudnieni na stanowisku profesora dydaktycznego – mówił Müller.

Inne zmiany przewidziane w reformie, zbliżajšce uczelnie do gospodarki, to np. program doktoratów wdrożeniowych, który już funkcjonuje. Umożliwia realizowanie programu studiów doktoranckich w trakcie zatrudnienia u przedsiębiorcy. Ważne jest też podniesienie rangi kształcenia dualnego. Uczelnie, które się na nie zdecydujš, otrzymajš większe fundusze. – Liczy się zapewnienie elastycznoœci studiom – mówił Müller.

O tym, czy obecne zmiany sprawdzš się w przyszłoœci, mówił prof. dr hab. Piotr Płoszajski z SGH. – Trzeba sobie jasno okreœlić, co to znaczy uczyć praktycznie i na jakie zmiany gospodarcze należy reagować. Według prognoz do 2030 roku roboty zastšpiš 800 mln stanowisk pracy. Będziemy œwiadkami wymierania zawodów opartych na specjalizacji. Jedynš naszš przewagš będzie wyobraŸnia i jej umiejętne wykorzystywanie – przekonywał profesor.

Nauczyciel musi się dostosować

Ale zmiany powinny zaczšć się już na poziomie szkół powszechnych. By to jednak się dokonało, potrzeba dobrych nauczycieli. O tym, jak ważna jest kadra w procesie edukacji, mówiła dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW. – Zadania, które będš stały przed nauczycielami, muszš być dostosowane do wymogów rynku pracy. Sš nauczyciele, którzy wykonujš swojš pracę, ale nie ma w nich ani chęci do podejmowania inicjatyw, ani otwartoœci na dokonywanie zmian. Nauczyciel powinien być przygotowany do tego, by młodych ludzi prowadzić do zmian. By tak się stało, oni sami muszš się zmienić – tłumaczyła ekspertka.

– Jakoœć kształcenia, sposób rekrutowania kandydatów na nauczycieli to ogromne wyzwanie. W cišgu ostatnich kilkunastu lat zawód nauczyciela mocno się spauperyzował, bo zostały zbyt mocno otwarte drzwi do tego kształcenia. Proponowane rozwišzania sš nadziejš na zmianę – podkreœlała prof. Żytko.