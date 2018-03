Dyplom bez umiejętności

Programy szkół branżowych pełne sš przedmiotów ogólnych. Brakuje w nich natomiast praktyk.

Rynek pracy za kilkanaœcie lat będzie się różnił od dzisiejszego. Zniknie wiele obecnych zawodów, pojawiš się nowe, a nowoczesna technologia stanie się w pracy jeszcze bardziej wszechobecna. O tym, czy polski system edukacji jest gotowy na nadchodzšce zmiany i dobrze przygotowuje uczniów do wejœcia na przyszły rynek pracy, oraz o tym, jakich kandydatów potrzebujš firmy – rozmawiali przedstawiciele uczelni, biznesu i ministerstwa podczas panelu „Szkolnictwo zawodowe i branżowe jako zaplecze do rozwoju przemysłu i usług”

Ostatnie lata to m.in. zmiany technologiczne w firmach i automatyzacja przemysłu. Zdaniem ekspertów rynek pracy wymaga dziœ od kandydata stałego podnoszenia kompetencji oraz bycia gotowym na zmiany miejsca pracy i zdobywania nowych kwalifikacji. Według pracodawców system edukacji nie nadšża za dynamicznie postępujšcš gospodarkš. Podczas spotkania zwracali uwagę na to, że uczniowie szkół branżowych majš w cyklu nauki za mało zajęć praktycznych i po zakończeniu edukacji brakuje im konkretnych umiejętnoœci, przez co z opóŸnieniem trafiajš na rynek pracy.

Główne postulaty przemysłu dotyczšce szkolnictwa zawodowego przedstawił Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. Œrodowisko jest zdania, że należy postawić na promocję szkolnictwa zawodowego i uœwiadomić młodzieży i rodzicom, że wynagrodzenie jest pochodnš produktywnoœci, a nie wykształcenia.

– Potrzeba promocji szkolnictwa zawodowego to pierwszy etap doskonalenia zawodowego i drogi do szybkiego osišgnięcia samodzielnoœci finansowej. Chodzi o pewne „odczarowanie” szkolnictwa zawodowego: nie każdy musi być magistrem czy mieć licencjat – tłumaczył Mordasewicz. – Wiele osób obawia się, że szkoły zawodowy zamykajš œcieżkę kariery edukacyjno-zawodowej i dlatego niechętnie sš one wybierane. I choć z deklaracji rodziców wynika, że tego typu szkoły sš wartoœciowš œcieżkš edukacyjnš, to nie posyłajš do nich swoich dzieci. Po częœci słusznie, ponieważ w szkołach zawodowych nie przywišzuje się wagi do rozwijania kompetencji zawodowych, które sš potrzebne do póŸniejszego awansu.

Œrodowisko pracodawców jednoznacznie podkreœliło potrzebę rzetelnego doradztwa zawodowego. Młodzież odpowiednio wczeœnie powinna być pokierowana przez nauczycieli, a kompetentny doradca wskazać odpowiedniš drogę zawodowš.

– Jako pracodawcy potrzebujemy zatem: diagnozy zapotrzebowania na pracowników, nauczycieli znajšcych najnowsze trendy w branżach, oœrodków egzaminacyjnych potwierdzajšcych kwalifikacje przez praktyków z przemysłu – mówił Mordasewicz. I podkreœlił, że warto postawić także na krótkie, intensywne kursy przekwalifikowujšce pracowników, by mogli na bieżšco się rozwijać i doszkalać.

Brakuje pracowników technicznych

O odbudowaniu prestiżu szkolnictwa zawodowego mówiła też Krystyna Boczkowska, prezes zarzšdu firmy Robert Bosch. – Od 1998 r. wszyscy reformowali system, a ofiarš tych działań stało się szkolnictwo zawodowe. Uznano, że 60–70 proc. powinny stanowić osoby po studiach, z wykształceniem ogólnym. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Austria jest odwrotnie: 60 proc. stanowiš uczniowie szkół œrednich technicznych, a 40 proc. pozostali – tłumaczyła.

Różnica między Polskš a innymi krajami polega na tym, że np. w Niemczech sprawš dostosowania systemu edukacji do aktualnych potrzeb zajmuje się 700 osób. Instytut Federalny Szkolnictwa Zawodowego opracowuje m.in. programy nauczania zawodów przyszłoœci. U nas w latach 2001–2005 zlikwidowano ok. 5 tys. szkół zawodowych. – Dawniej inżynierowie i technicy byli doceniani. Niestety, zaczęliœmy odchodzić od tego systemu. Dziœ mamy deficyt w zakresie wykształcenia technicznego. Wadš naszego systemu edukacji jest szerokie otwarcie drzwi na studia przy ustaleniu progu zdawalnoœci matury na 30 proc. Nie ma doradztwa zawodowego, więc młodzi ludzie wybierajš znanš i bezpiecznš œcieżkę, czyli liceum ogólnokształcšce, a potem przypadkowe studia. Uważam, że należałoby podwyższyć poziom zdawalnoœci matury do minimum 51 proc. Należy też postawić na szkolnictwo zawodowe – mówiła Boczkowska.

Jej zdaniem trzeba także zwrócić uwagę na praktyczne kształcenie. – Docierajš do nas informacje, że absolwenci szkół samochodowych nie potrafiš naprawiać aut i po szkole zapisujš się na kursy, by zdobyć praktykę – mówiła Boczkowska.

Obecni na konferencji przedstawiciele dużych firm podkreœlali brak wykwalifikowanych specjalistów i opowiadali o działaniach na rzecz edukacji młodzieży. I tak na przykład Siemens stawia na szkolenie nauczycieli według zasady train the trainer, głównie z obszarów zwišzanych z automatykš przemysłowš oraz rozwišzaniami tzw. przemysłu 4.0.

– W całej Polsce znajduje się sieć placówek, w których przeszkoleni nauczyciele przekazujš tę wiedzę swoim uczniom i kolegom z regionu. Zarówno dla studentów, jak i dla uczniów organizujemy konkursy, w ramach których powstajš prace oraz projekty praktyczne – mówiła Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemensie.

Na politechnikę po LO

O koniecznoœci podniesienia jakoœci w szkołach branżowych mówił prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej. – Szkoła zawodowa kształci w ponad 200 zawodach, zatem wiedza o nich powinna być na wysokim poziomie. Jeœli nie popracujemy wspólnie nad prestiżem kształcenia zawodowego, nie będzie to szkoła pierwszego wyboru. To wymaga pokazania, na czym polega współczesna praca robotnika i technika, bo wyobrażenia sprzed lat sš już nieaktualne.

Wskazywano również rolę uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli zawodu. – Istotne jest, kto uczy w szkołach zawodowych. Na ogół sš to inżynierowie tuż po studiach, często bez praktyki produkcyjnej. Dlatego chciałbym zaproponować obligatoryjne praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które odbywaliby co pięć lat w zakładach przemysłowych, usługowych. Dzięki temu zacieœni się też współpraca szkoły z biznesem. Oprócz tego w szkołach branżowych mogliby uczyć pracownicy dydaktyczni uczelni wyższych, np. politechnik, którzy mogliby zapraszać uczniów do swoich uczelni, do pracowni, laboratoriów – mówił prof. Kwiatkowski.

Ekspert podkreœlił, że dziœ dostęp do uczelni technicznych i ekonomicznych majš głównie absolwenci liceów ogólnokształcšcych. Na Politechnikę Warszawskš kandyduje tylko 5 proc. absolwentów techników, pozostali ukończyli licea ogólnokształcšce. – Dzieje się tak, ponieważ w konkursie œwiadectw absolwenci techników majš mniejsze szanse ze względu na liczbę przedmiotów rozszerzonych.

Według prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych sposobem na unowoczeœnienie kształcenia zawodowego w szkołach branżowych, technicznych oraz na wyższych uczelniach jest dualny system nauczania. – Pracodawcy narzekajš na brak fachowców, a jednoczeœnie 700 tys. absolwentów szkół zawodowych, technicznych czeka w urzędach pracy nawet ponad rok na zatrudnienie. Rozwišzaniem może być system dualny: czyli dwa dni nauki w szkole i trzy dni w pracy. W wielu krajach unijnych taki system nauczania jest bardzo rozwinięty i uczniowie więcej godzin spędzajš w pracy niż na lekcjach – przekonywał prof. Kabaj.

Według niego dziœ szkoła wypuszcza na rynek pracowników, którzy do niego nie pasujš. – Instytut od 17 lat bada efektywnoœć systemu kształcenia. Wyniki pokazujš, że ok. 40 proc. absolwentów szkół zawodowych w cišgu roku nie znajduje pracy. Po ukończeniu szkoły zapisujš się na kursy przygotowujšce do zawodu, bo nie majš zajęć praktycznych w szkołach – mówił prof. Kabaj.

Potrzebne praktyki w szkołach

O sprawdzonych, niemieckich rozwišzaniach w systemie szkolnictwa zawodowego, które można przenieœć na polski rynek, mówiła Maria Montowska, dyrektor działu kształcenia zawodowego i ustawicznego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – W Niemczech przedsiębiorcy motywujš szkoły, żeby za nimi nadšżały. U nas ta współpraca wcišż bardzo powoli się rozwija.

Żeby wykształcić wykwalifikowanš kadrę, konieczne sš praktyki. W Polsce pięcioletnie technikum przygotowujšce specjalistę ma zaplanowanš tylko miesięcznš praktykę i mnóstwo przedmiotów ogólnych, które nie majš nic wspólnego z zawodem. Zdaniem ekspertów praktyki muszš się znaleŸć w szkołach, by absolwenci mogli od razu wejœć na rynek pracy. – Jeœli młody człowiek zobaczy cel swojej edukacji i będzie wiedział, że przejdzie przez kilka lat nauczania i będzie miał do czynienia z nowoczesnym przedsiębiorstwem, to jego to przekona – mówiła Maria Montowska.

Zdaniem ekspertki dla Polaków matura jest bardzo ważna. – W Niemczech w przemyœle czy usługach sš specjaliœci bardzo dobrze przygotowani do konkretnego wykonywania zadań. Jeœli ktoœ zdobędzie tytuł mistrza, nikt go nie pyta, czy ma maturę. I co ważne, niemiecki pracownik ma możliwoœć rozwoju.

Najważniejszy jest dialog

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, apelowała do przedstawicieli różnych branż, by podjęli współpracę z MEN. – Ministerstwo nie napisze dobrej podstawy programowej bez waszego udziału, a teraz dużego biznesu z nami nie ma. Jest przy nas tylko rzemiosło. Włšczcie się w prace dotyczšce opisywania kwalifikacji, które będš wpisane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Do końca 2018 r. trzeba do ZSK wpisać co najmniej 40 kwalifikacji. Niech one będš waszymi kwalifikacjami, wy ich potrzebujecie – przekonywała.

Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych jest polskš odpowiedziš na powstawanie ram kwalifikacji w całej UE. Majš one ułatwić poszukiwanie pracy zarówno na rynku europejskim, jak i na krajowym, oraz zwiększać możliwoœci znalezienia zajęcia zgodnego z kompetencjami. Majš to umożliwić m.in. œwiadectwa, dyplomy i certyfikaty, które spełniš rolę wiarygodnego dla pracodawcy Ÿródła informacji o kwalifikacjach potencjalnego pracownika.

W Polsce pierwszš kwalifikacjš rynkowš włšczonš do ZSK w lipcu ub.r. było: „Montowanie stolarki budowlanej”. Dzięki temu na dokumencie potwierdzajšcym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właœciwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.