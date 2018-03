Szkoła 2.0 – jak powinniśmy ją zmieniać?

Polska gospodarka ma być innowacyjna. Do nowych realiów trzeba dostosować także system edukacji.

– Takie będš Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – tymi słowami Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, otworzył w ubiegły czwartek konferencję „Edukator 2018” poœwięconš problemom edukacji w Polsce. Wzięli w niej udział m.in. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, a także przedstawiciele biznesu, organizacji pracodawców, wyższych uczelni i szkół.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Chcielibyœmy, by debata zorganizowana przez nasze pismo była poczštkiem rozmów o tym, w jaki sposób powinna zmienić się polska szkoła, by jej absolwenci byli lepiej przygotowani do wejœcia na rynek pracy w realiach gospodarki 4.0 – podkreœlał Bogusław Chrabota.

Marek Metrycki, Partner Zarzšdzajšcy Deloitte Polska Jeżeli dziœ uczynimy z oœwiaty priorytet najwyższej wagi i zaprojektujemy odważnš strategię jej transformacji, stworzymy wielkš szansę rozwojowš dla Polski. O przyszłej ekonomicznej pozycji naszego kraju zdecyduje bowiem jego miejsce w globalnym łańcuchu wartoœci, a to zaœ – w gospodarce opartej na wiedzy – zostanie zdeterminowane przez zdolnoœć polskich przedsiębiorców i pracowników do absorpcji wiedzy i przekształcania jej w innowacyjne, skalowalne globalnie produkty i usługi.

Nie można przecenić wagi systemu szkolnictwa, wiedzšc, w jakim stopniu zależy od niego nasza przyszłoœć – w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i osobistym.

Iloœć informacji wzrasta wykładniczo, a aktualna wiedza będzie się starzała w bezprecedensowym tempie. Roboty i sztuczna inteligencja zastšpiš ludzi w wielu istniejšcych obecnie zawodach. Współczesny model szkoły, oparty głównie na transmisji okreœlonego pakietu informacji czy zbioru umiejętnoœci zawodowych, przestaje spełniać cel dobrego wyposażenia ucznia na przyszłoœć.

Pomyœlmy, jak radykalnie zmieniło się nasze codzienne życie przez ostatnie kilka dekad, natomiast dokonane w tym czasie zmiany w sposobach kształcenia były zaledwie kosmetyczne. Dzisiejsze „pierwszaki” będš wchodziły na rynek pracy nie wczeœniej niż za 10–15 lat, w realiach, które będš różniły się od dzisiejszych w sposób zdecydowany. W interesie wszystkich Polaków leży to, aby poradziły sobie jak najlepiej.

Nie powinniœmy dostosowywać dzieci do systemu szkolnictwa. Należy raczej dopasowywać cele, sposoby i œrodowisko kształcenia do potrzeb i możliwoœci rozwojowych wszystkich dzieci, a także do antycypowanych wymogów znanej tylko w zarysie przyszłoœci. Kluczowe sš pierwsze etapy – przedszkole i szkoła podstawowa, które wyrównujš szanse edukacyjne i tworzš fundament przyszłego rozwoju.

Wiek XXI będzie należał do innowatorów – kreatywnych odkrywców. Osišganie sukcesów, a nawet sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie przyszłoœci, będzie wymagało od ludzi cišgłego uczenia się. Dlatego podstawowym celem szkoły powinno być wytworzenie pozytywnego stosunku ucznia do samodzielnego uczenia się. Powinniœmy sprawić, żeby uczniowie lubili się uczyć, żeby robili to z wewnętrznej potrzeby, żeby nauka miała dla nich osobisty i głęboki sens.

Po drugie, uczniowie powinni nabyć szereg praktycznych kompetencji, które umożliwiš im sprawnš adaptację do szybko zmieniajšcej się rzeczywistoœci. Uczmy zatem, jak zdobywać wiedzę i jak z niej korzystać, jak myœleć, aby rozwišzywać problemy, jak osišgać cele, efektywnie komunikujšc się i współpracujšc, jak radzić sobie z emocjami. Jeœli chcemy tworzyć kreatywnych obywateli, a tego wymaga współczesnoœć, pomóżmy dzieciom znaleŸć ich pasje, pozwólmy uczniom błšdzić, doœwiadczać i tworzyć. Obecne we współczesnej szkole podporzšdkowanie kształcenia testom, sprawdzajšcym iloœć zapamiętanej wiedzy, nie sprzyja niezależnemu myœleniu, kreatywnoœci i innowacyjnoœci.

System edukacji można porównać do wielkiego liniowca, który siłš rozpędu płynie w wyznaczonym ponad wiek temu kierunku. Trzeba decyzji, determinacji i czasu, żeby oœwiata zmieniła kurs i zaczęła gonić pozaszkolnš rzeczywistoœć. Ta zmiana jest jednak nieunikniona. Im prędzej jej dokonamy, tym lepsze efekty osišgniemy w zamykaniu luki rozwojowej Polski w stosunku do najbardziej rozwiniętych państw.

– Strategia odpowiedzialnego rozwoju to cywilizacyjna zmiana polskiej gospodarki i wepchnięcie jej na tory innowacyjnoœci. Może się to udać tylko wtedy, gdy radykalnie podniesiemy poziom kształcenia – od przedszkola aż po doktoraty – mówił podczas konferencji Jarosław Gowin.

Krystyna Boczkowska prezes firmy Robert Bosch Obecny system edukacji spowodował, iż 60 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem kompetentnych pracowników, mimo że bezrobocie wœród młodzieży jest wysokie. A poszukiwanie pierwszej pracy przez absolwentów trwa ok. 11 miesięcy. Dzisiejszy system edukacji nie jest przygotowany do budowy gospodarki 4.0.

Zgodnie z rzšdowš strategiš odpowiedzialnego rozwoju Polska ma się stać jednš z najbardziej innowacyjnych gospodarek Europy. Nie da się tego osišgnšć bez poprawy i unowoczeœnienia systemu edukacji na każdym poziomie, zwłaszcza edukacji technicznej. Kolejne reformy systemu edukacji wdrażane od 1998 roku szczególnie dotknęły szkolnictwa zawodowego przez likwidacje połowy œrednich szkół technicznych. Doprowadziło to do znacznej deformacji całego systemu, w którym liczba absolwentów wyższych uczelni dwukrotnie przekracza liczbę absolwentów techników i szkół zawodowych. Oznacza to, iż gospodarka boryka się obecnie z gigantycznym deficytem pracowników technicznych oraz absolwentów szkół œrednich zawodowych o różnych specjalnoœciach, a jednoczeœnie z nadmiarem absolwentów szkół wyższych nietechnicznych.

To musi się zmienić. Należy odbudować szkolnictwo zawodowe i techniczne, przywrócić mu należnš rangę i wesprzeć racjonalnym i powszechnym doradztwem zawodowym. Kluczowe jest też zaangażowanie w proces kształcenia pracodawców. Nie można przy tym zapominać o kształceniu nauczycieli zawodu, z których pozyskaniem majš obecnie ogromne problemy dyrektorzy szkół. Wreszcie, należy podwyższyć progi zdawalnoœci matury oraz systemowo weryfikować poziom nauczania na uczelniach wyższych.

Wicepremier przedstawił też najważniejsze założenia tzw. ustawy 2.0 (rzšd przyjšł jš w ostatni wtorek), która ma zreformować wyższe uczelnie. – Od poczštku z premierem Morawieckim wiedzieliœmy, że warunkiem powodzenia jego planu jest reforma nauki – podkreœlał wicepremier. Według niego najważniejszš zmianš będzie większe powišzanie uczelni z biznesem. Chodzi m.in. o ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zainwestujš w badania i rozwój, czy doktoraty wdrożeniowe, które będzie można realizować w firmach, ale otrzymujšc także stypendia rzšdowe. – Firmy były bardzo zainteresowane tym rozwišzaniem, wiele się już zgłosiło – mówił Gowin.

Innš sprawš poruszanš przez wicepremiera była koniecznoœć zmiany sposobu kształcenia nauczycieli. Po wejœciu w życie ustawy będš oni zdobywać kwalifikacje tylko na wybranych uczelniach, które otrzymajš co najmniej ocenę B (parametryzacja ma być przeprowadzana raz na cztery lata).

Zaostrzeniem tych zasad zainteresowana jest także minister edukacji Anna Zalewska. – Jestem za wprowadzaniem zmian dotyczšcych kształcenia nauczycieli. Zależy mi na tym, by byli oni dobrze wykwalifikowani, dlatego raz na trzy lata przeprowadzana będzie ocena ich pracy – mówiła szefowa resortu edukacji.

Anna Zalewska zgodziła się z wypowiadajšcymi się podczas debaty ekspertami, że szkoły powinny większš wagę przykładać do zajęć praktycznych, a nie tylko do teorii, zaœ absolwent ma umieć zastosować posiadanš wiedzę.

– W edukacji stałe jest to, że będzie się zmieniać. To nieuniknione, bo zmienia się nasza rzeczywistoœć. Dlatego ważne jest, by dzieci miały mistrzów, trenerów, wychowawców, którzy młodym ludziom ten œwiat przedstawiš – mówiła Zalewska.

Szefowa MEN zwróciła się do rodziców, nauczycieli i ekspertów, by razem przemyœleli zmiany w oœwiacie. – Musimy mówić tym samym językiem. Do tego potrzebna jest zgoda – apelowała minister Zalewska.