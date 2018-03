ZNP pisze do Morawieckiego. Chce odwołania Zalewskiej

Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o odwołanie z funkcji szefa MEN Anny Zalewskiej. Zarzuca jej "dewastację systemu edukacji, ideologizację procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli".

ZNP wystosował w tej sprawie list do premiera, w którym wylicza dziesięć powodów, dla których minister powinna zostać odwołana. Zwišzek pisze m.in. o "spowodowaniu chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach", "pozorowaniu dialogu oraz posługiwaniu się nieprawdš i manipulacjš" oraz "pauperyzację œrodowiska pracowników oœwiaty".

"Ostatnie miesišce to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, ideologizację procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli. To bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakoœci kształcenia, wynikajšca z przekonania wielu œrodowisk, że wypracowany i doskonalony przez kilkanaœcie lat system sprawdził się i przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oœwiaty i samorzšdów terytorialnych, na skutek działań Ministra Edukacji Narodowej, zostanie zaprzepaszczone" - czytamy we wniosku ZNP.

Zwišzek nazywa reformę edukacji, która została wprowadzona we wrzeœniu 2017 roku "nieprzygotowanš, chaotycznš, niezwykle kosztownš, krytykowanš przez liczne œrodowiska oœwiatowe, akademickie i dużš częœć rodziców". "Twarzš tych zmian jest minister edukacji Anna Zalewska" - podkreœla organizacja.

"Reforma ograniczyła szanse edukacyjne polskich uczniów, likwidujšc najlepiej wyposażone szkoły w Polsce i skracajšc o rok kształcenie ogólne. Powstały duże, zatłoczone szkoły podstawowe, pracujšce na dwie, a nawet trzy zmiany. W roku 2019 nastšpi kumulacja roczników w liceach i technikach, a ponadto obserwujemy tłok w przedszkolach i brak miejsc dla trzylatków. Skrócenie o rok nauki ogólnej przed przejœciem do kształcenia zawodowego może wpłynšć niekorzystnie na poziom wiedzy społeczeństwa i spowodować zawężenie kształcenia umiejętnoœci radzenia sobie z wyzwaniami, które trudno obecnie zdefiniować" - ostrzegajš nauczyciele

ZNP zwraca też uwagę na opinię rzecznika praw obywatelskich, który zwracał uwagę, że w nowej podstawie programowej "nie uwzględniono w wystarczajšcym stopniu treœci dotyczšcych praw człowieka, wielokulturowoœci, przeciwdziałania dyskryminacji i stereotypom".

"Wdrożona przez minister edukacji Annę Zalewskš reforma systemu oœwiaty przyniosła również wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela" - uważajš autorzy wniosku do premiera. "Minister edukacji w dalszym cišgu nie przyznaje, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będš jš tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019" - dodajš.

Zwišzek zwraca też uwagę na niekorzystne ich zdaniem zmiany w Karcie Nauczyciela oraz forsowanie "opresyjnego i nieprzemyœlanego" systemu oceny pracy nauczycieli, który ma obowišzywać od wrzeœnia br.

"Ponadto wydatkowanie olbrzymich kwot na pokrycie kosztów zwišzanych z wdrożeniem reformy, reformy która nie przyniosła oczekiwanych efektów, budzi uzasadniony sprzeciw społeczny" - podkreœla na koniec Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego. List do premiera został jednogłoœnie przez zarzšd główny ZNP.