Związkowcy: Anna Zalewska do dymisji

W kwietniu i maju nauczycielskie zwišzki zdecydujš o radykalizacji działań wobec szefowej MEN.

Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. We wtorek pismo w tej sprawie wpłynęło do Kancelarii Premiera.

Przedstawiciele nauczycieli wyszczególnili, ich zdaniem, dziesięć podstawowych, „głównych" grzechów szefowej resortu edukacji. Zwišzkowcy zarzucajš jej „dewastację systemu edukacji, ideologizację procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli". Zwišzek pisze także o „spowodowaniu chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach", „pozorowaniu dialogu oraz posługiwaniu się nieprawdš i manipulacjš" oraz „pauperyzację œrodowiska pracowników oœwiaty".

ZNP okreœla reformę edukacji wprowadzonš we wrzeœniu 2017 r. jako „nieprzygotowanš, chaotycznš, niezwykle kosztownš, krytykowanš przez liczne œrodowiska oœwiatowe, akademickie i dużš częœć rodziców". – Czarę goryczy przelało rozporzšdzenie o zasadach awansu zawodowego i kryteria oceny nauczycieli. By dostać wyróżniajšcš, trzeba spełnić aż 23 wymagania. To nierealne – mówi „Rzeczpospolitej" Krzysztof Baszczyński, wiceprzewodniczšcy ZNP. W jego opinii doprowadzš one do chaosu i bałaganu w szkole, bo oba akty się wykluczajš.

– Ruch jest teraz po stronie pana premiera – tłumaczy Baszczyński. Dodaje też, że na spotkanie z Mateuszem Morawieckim czekajš już od 28 grudnia. Dlaczego tak długo? – Najpierw okazało się, że pismo od nas zaginęło. Złożyliœmy więc kolejne, ale jeszcze nie zostało ono rozpatrzone – mówi zwišzkowiec. I dodaje, że z premierem nie chcš rozmawiać wyłšcznie o Annie Zalewskiej, ale przede wszystkim o koniecznych zmianach w systemie oœwiaty.

Nauczyciele, choć nie wyznaczyli premierowi żadnych terminów, na odpowiedŸ zamierzajš czekać do 9 kwietnia. Tego dnia odbędzie się posiedzenie zarzšdu głównego, podczas którego zapadnš decyzję co do dalszego działania.

Od działań ZNP odcina się nauczycielska Solidarnoœć. – Nie będę tego komentował – mówi Ryszard Proksa, szef oœwiatowej Solidarnoœci zapytany o pomysł odwołania Zalewskiej.

Kilka tygodni temu Solidarnoœć postawiła szefowej MEN ultimatum, w którym zaznaczyli, że jeœli szefowa resortu do końca kwietnia nie zacznie z nimi rozmawiać o zasadach wynagradzania nauczycieli, może dojœć do protestu. – Przypominaliœmy się przed œwiętami, zapewniono nas, że to spotkanie odbędzie się w kwietniu – mówi Proksa. – W maju mamy walny zjazd. Jeœli do tego czasu MEN nie zacznie z nami rozmawiać, podejmiemy decyzję o radykalizacji działań – podsumowuje Proksa.