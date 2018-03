Kinga Duda reprezentuje UJ na konkursie w Wiedniu

Córka prezydenta Andrzeja Dudy reprezentuje Uniwersytet Jagielloński na konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot to prestiżowy konkurs dla studentów prawa. Do tegorocznej edycji zapisało się około 300 zespołów z 60 państw. Swojš reprezentację ma również Uniwersytet Jagielloński.

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja międzynarodowego prawa handlowego oraz arbitrażu.

"Drużyny liczš sobie przeciętnie od 2 do 12 uczestników, wyłonionych spoœród wyróżniajšcych się studentów. Konkurs umożliwia studentom zapoznanie się z tematykš międzynarodowego arbitrażu oraz zdobycie cennych praktycznych umiejętnoœci, takich jak pisanie tekstów prawniczych po angielsku czy publiczne przemawianie w tym języku. Dzięki konkursowi studenci mogš poznać swoich rówieœników z całego œwiata, a także nawišzać pierwsze zawodowe kontakty. Oprócz tego uczestnictwo w nim stanowi niezapomnianš przygodę i doœwiadczenie kształtujšce nierzadko całš przyszłš karierę" - czytamy na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krakowskš uczelnie reprezentuje Kinga Duda. Córkę prezydenta przedstawiono jako studentkę IV roku, a głównymi obszarami jej zainteresowania sš: międzynarodowe prawo handlowe i prywatne, postępowanie cywilne i alternatywne metody rozwišzywania sporów.