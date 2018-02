Najstarszy student świata? 80-latek z Hiszpanii jedzie na Erasmusa

Miguel Castillo jest ojcem trójki dzieci i dziadkiem dla szeœciorga wnuczšt. Przez lata pracował jako notariusz. Wiele lat po przejœciu na emeryturę, postanowił rozpoczšć studia na Uniwersytecie w Walencji. Teraz w ramach programu Erasmus trafi na semestr nauki do Werony.

- To była typowa emerytura - powiedział w wywiadzie dla wychodzšcej w Walencji gazety "Las Provincias". - Opiekowałem się wnukami, chodziłem na spacery, grałem w golfa, ale nie robiłem zbyt dużo - ocenił.

W wieku 75 lat doznał zawału serca, po którym wszczepiono mu poczwórny bypass. - W trakcie rekonwalescencji powiedziałem sobie, że chciałbym zrobić coœ więcej, poza klasycznym drzemaniem - opowiadał.

When we say "It's never too late to join the Erasmus+ Programme", we mean it! All the best to #MiguelCastillo for his new #adventure!@UV_EG, @relint_UV, @sepiegob, @SEPIE_Int, @ErasmusPlusInd, @IndireSocial, @MiurSocial, @AgenziaGiovani, @ErasmusPlusINAP, @EUErasmusPlus pic.twitter.com/pk5sv0av8C