Anja Rubik nie spotka się z minister Zalewską

Anja Rubik, odpowiadajšc na zaproszenie od minister edukacji Anny Zalewskiej, napisała na Instagramie, że odmówiła spotkania się z Zalewskš na poczštku stycznia i rozmowy na temat edukacji seksualnej w szkole, ponieważ "nie ma powodu, aby trwoniła czas Pani Minister na jałowe pogadanki w cztery oczy".

Rubik, inicjatorka kampanii edukacyjnej #sexedpl, której celem jest promowanie idei wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach, zamieœciła na Instagramie treœć zaproszenia, jakie otrzymała z MEN. Wynika z niego, że do spotkania miałoby dojœć 12 stycznia o 13:30 w siedzibie resortu. "Formuła spotkania zakłada indywidualnš rozmowę obu Pań na temat podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, bez udziału mediów i osób trzecich" - czytamy w zaproszeniu.

Już w listopadzie Zalewska zachęcała Rubik do spotkania i wspólnego "przeczytania rozporzšdzenia i podstaw programowych do wychowania do życia w rodzinie". 21 grudnia Rubik w TVN24 mówiła jednak, że po tej deklaracji nie otrzymała żadnego zaproszenia. Teraz, na otrzymane zaproszenie, odpowiedziała odmownie.

"Traktuję je (zaproszenie) jako potwierdzenie, że mamy do czynienia z sytuacjš kryzysowš, wymagajšcš pilnych działań" - napisała na Instagramie Rubik, która następnie wyjaœniła, że w "zaproponowanej formule" musi odmówić przyjęcia zaproszenia "szanujšc cenny czas Pani Minister".

Rubik podkreœliła, że "zna podstawy programowe przedmioty 'Wychowanie do życia w rodzinie'' a jej akcja #sexedpl jest "odpowiedziš na stwierdzone przez niezależnych ekspertów dramatyczne luki w tym programie oraz jego skrajnš ideologizację". Nauczycielom prowadzšcym zajęcia z tego przedmiotu - powołujšc się na "setki listów" - Rubik zarzuca "ignorancję i indoktrynację".

"Sprawa ta wymaga poważnej debaty z udziałem ekspertów. Ja swojš rolę widzę w niej głównie jako osoby, która mobilizuje opinię publicznš wokół tematu ważnego dla nas wszystkich" - podsumowuje Rubik. "Dlatego, bioršc pod uwagę masowy odzew na naszš akcję, ponownie wzywam Paniš Minister do otwartej dyskusji, w której oprócz nas wezmš udział niezależni specjaliœci" - dodaje.