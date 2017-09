Grzegorz Schetyna: Nie zgadzamy się na usuwanie polskich pisarzy z programu nauczania

Jak przekonać szefa do awansu?

W piątek wchodzi w życie reforma edukacji, która przywraca ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika. Gimnazja mają być – zgodnie z nowymi przepisami - stopniowo likwidowane. Przeciwko zmianom protestowała m.in. PO, a także Związek nauczycielstwa Polskiego.

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w poniedziałek. Schetyna podkreślił w liście, że dzięki nauczycielom, ale też „dobrym rozwiązaniom systemowym” polska edukacja była do niedawna „powodem do dumy i podziwu” ze strony naszych partnerów z UE i ze świata.

Przypomniał, że według badań PISA w latach 2007-2012, polscy uczniowie uzyskali największą poprawę wyników w zakresie kluczowych kompetencji spośród wszystkich krajów europejskich. „Chcemy wam, nauczycielom za to bardzo podziękować i złożyć wyrazy ogromnego szacunku” – zaznaczył lider Platformy.

Schetyna skrytykował w liście rządzące obecnie Prawo i Sprawiedliwość, któremu zarzucił m.in. brak zrozumienia potrzeb nowoczesnej edukacji. „Z głębokim żalem patrzymy na brak poszanowania dla ciężkiej pracy i osiągnięć nauczycieli, na marnotrawienie pieniędzy, na likwidacje gimnazjów i zwalnianie tysięcy nauczycieli, na niszczenie polskiej szkoły” – napisał szef PO.

„Nie zgadzamy się na brak zaufania do pedagogów, na wskazywanie palcem przez kuratora zawartości programu nauczania, na usuwanie z tego programu najwybitniejszych polskich pisarzy czy historii powszechnej” – podkreślił.

Zapewnił, że Platforma Obywatelska będzie dążyć do przywrócenia „szkoły na miarę XXI wieku, wolnej i otwartej, dbającej o dobro ucznia i doceniającej autorytet”. „Przywrócimy należny nauczycielom szacunek i godność państwa wspaniałego zawodu. Jeszcze raz dziękując, życzę wam, byście – bez względu na otoczenie i warunki – potrafili zawsze zachęcać młodych ludzi do zdobywania wiedzy i poznawania świata” – napisał Schetyna, zwracając się do nauczycieli.