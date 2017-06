Zalewska chce odwołania dyrektora gimnazjum z Gdańska

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i wojewoda pomorski Dariusz Drelich

Foto: PAP/ Dominik Kulaszewicz

O odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 3 w gdańskim Chełmie zaapelowała do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza minister edukacji Anna Zalewska. To przy tej szkole trzy tygodnie temu doszło do pobicia i znieważenia nastolatki przez jej koleżanki.