Drugi dzień egzaminów gimnazjalistów: Dziś egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

W środę uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej; w piątek będą mieli egzamin z języka obcego.

Jak powiedział PAP przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły żadne sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu. - Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Nie ma informacji o tym, że w którejś ze szkół egzamin mógłby się nie odbyć - podkreślił.

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostają blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Arkusze z zadaniami rozwiązywanymi przez uczniów w czwartek po południu na swojej stronie internetowej opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu w celu poprawy wyniku nie jest możliwa.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum, w tym odnotowane na świadectwie szkolnym i potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dni egzaminu gimnazjalnego są w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji - decyzje w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.