1000 powodów do poprawy sposobu żywienia dzieci

Jakie błędy żywieniowe występują najczęściej?

Wyniki najnowszego badania „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia”, zrealizowanego przez Instytut Matki i Dziecka, a zainicjowanego przez Fundację NUTRICIA, są alarmujące. Ukazują, jak wiele poważnych błędów żywieniowych popełnia się na trzech ważnych dla rozwoju małego dziecka etapach:

karmienia piersią:

61% niemowląt ma rozszerzaną dietę przed 5. miesiącem życia, czyli aż 2/3 rodziców w Polsce rozszerza dietę swoich dzieci zbyt wcześnie i niezgodnie z zaleceniami ekspertów ,

88% dzieci otrzymuje za mało warzyw w codziennej diecie ,

Powikłania zdrowotne a profilaktyka żywieniowa

Jedną z konsekwencji popełnianych błędów jest nieprawidłowa masa ciała aż u 32% niemowląt i małych dzieci z całej grupy objętej badaniem. Polskim dzieciom grozi otyłość i poważne niedobory, które przyczyniają się do obniżenia odporności i ogólnej kondycji organizmu, co w przyszłości może wpływać na ich zdrowie.

Okres wczesnego dzieciństwa to etap, w którym organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na nadmiar lub niedobór składników odżywczych. Powtarzane w tym czasie błędy żywieniowe mogą prowadzić do różnych powikłań, a nawet trwałych, niekorzystnych dla organizmu zmian czy chorób cywilizacyjnych. Dieta zbyt uboga w warzywa może prowadzić do awitaminozy i niedoborów składników mineralnych. Nadmiarcukru w diecie może prowadzić do próchnicy, nadwagi i otyłości, a w konsekwencji do poważnych chorób metabolicznych, takich jak np. cukrzyca. Niebezpieczne dla organizmu są również tłuszcze trans, powszechne w diecie Polaków. Występują one w tłuszczach utwardzanych, takich jak twarde margaryny, oraz daniach typu fast food, chipsach, sosach i zupach w proszku, są stosowane również do produkcji słodyczy.Ich nadmierne spożycie sprzyja rozwojowi m.in. cukrzycy typu 2 oraz zwiększa ryzyko chorób serca i układu krwionośnego. Wysoko przetworzona żywność zawiera również konserwanty, dodatki chemiczne i sztuczne barwniki, które mogą uczulać dziecko.

Właśnie dlatego już od najmłodszych lat należy kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe dziecka i unikać niewłaściwych produktów w diecie. Profilaktyka żywieniowa praktykowana od pierwszych lat pomoże zmniejszyć liczbę zachorowań na schorzenia i może przynieść poprawę ogólnego stanu zdrowia przyszłych pokoleń. Wyniki badania wskazują na konieczność skutecznego edukowania rodziców i przywoływania obowiązujących norm żywieniowych. Przypominają też o zagrożeniach w tej dziedzinie i specyficznych potrzebach żywieniowych najmłodszych Polek i Polaków, poczynając już od etapu karmienia piersią, przez przygodę z nowymi pokarmami, aż po dietę dopasowaną do potrzeb dziecka po 1. roku życia.

1000 szans na poprawę

Badanie wykazało, że 67% rodziców zna ideę 1000 pierwszych dni i ma świadomość ogromnego znaczenia, jakie dla przyszłego zdrowia ich dzieci ma prawidłowe żywienie. Prowadzenie tego typu badań pozwala nie tylko na zdobycie cennych danych, użytecznych w planowaniu działań edukacyjnych, ale także daje rodzicom szansę uniknięcia większości błędów, o które tak łatwo, a które mogą być poważne w skutkach dla zdrowia ich dzieci. Należy podkreślić, kluczową rolę programów edukacyjnych, takich jak „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Poprzez właściwe żywienie w pierwszym okresie życia możemy w większości przypadków zapobiec występowaniu w społeczeństwie nadwagi, otyłości oraz innych poważnych powikłań zdrowotnych. Dla zdrowia przyszłych pokoleń należy kontynuować i intensyfikować edukację wśród rodziców.

Więcej informacji na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią oraz najmłodszych dzieci znaleźć można na stronie edukacyjnego programu 1000 pierwszych dni dla zdrowiawww.1000dni.pl.