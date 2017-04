Nauczyciel przed komisję za "Ucho prezesa"

Nauczyciel wychowania fizycznego z Żagania odpowie przed Komisją Dyscyplinarną za udostępniane na Facebooku treści. Bartłomiej Woś miał na swoim profilu zamieścić odcinek serialu satyrycznego "Ucho prezesa" oraz rysunki satyryczne, w których broniono Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Starostwo miało wywierać presję na dyrekcji szkoły, by wszczęto postępowanie w tej sprawie. Donos miał dotyczyć oskarżenia o mowę nienawiści wobec władz państwowych i kościoła katolickiego.

Interpelację w tej sprawie złożył radny powiatu żagańskiego Tomasz Kwarciński. - Powziąłem informację, że dyrektor placówki oświatowej podległej powiatowi, zgłosił jednego z nauczycieli do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie. Temat jest o tyle bulwersujący, że dyrektor zrobić to miał na podstawie wpisów na prywatnym profilu w portalu społecznościowym. W dodatku wśród treści, o które oskarżany jest nauczyciel znajduje się m.in. jeden z odcinków „Ucha Prezesa”, a także rysunki broniące Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z powyższym zadaję pytanie: co dzieje się w naszym powiecie? Czy naprawdę zabrnęliśmy już w takie rejony absurdu, żeby zwalniać porządnych ludzi z pracy za „Ucho Prezesa”, serial satyryczny? Do czego to zmierza?! - pytał Kwarciński na sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Portal Zagan.dlawas.info potwierdził, że nauczyciel musi stawić się przed Komisją Dyscyplinarną w Zielonej Górze. - Otrzymałem już pismo z komisji. Moja sprawa ma się odbyć 20 kwietnia 2017 r. Wcześniej dyrektor poinformował mnie o zarzutach i powiedział, że musi zawiadomić Komisję Dyscyplinarną. Powodem miały być treści, które udostępniłem na Facebook'u. Pokazał mi też pismo ze Starostwa Powiatowego i wydruki z mojego konta m.in. z serialem „Ucho Prezesa” i rysunkami satyrycznymi broniącymi Jurka Owsiaka. Kiedy jednak zawnioskowałem o kopię pism i wydruków, dyrektor odmówił tłumacząc, że nie są zaadresowane do mnie” - powiedział Bartłomiej Woś w rozmowie z portalem.

Więcej: zagan.dlawas.info