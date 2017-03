Zalety e-learningu

Możliwość połączenia nauki z pracą

Nie ma się co oszukiwać. Dziś, kluczem do sukcesu bez wątpienia jest doświadczenie zawodowe. Chcesz je zdobywać już od początku studiów? A może od jakiegoś czasu pracujesz i bardzo zależy Ci na zachowaniu stanowiska? E-learning z pewności w tym nie przeszkodzi! Taka forma nauki została stworzona z myślą o osobach pracujących i mających zdecydowanie więcej obowiązków poza uczelnią. Masz bardzo dużo dodatkowych zleceń w pracy? Możesz odłożyć naukę na później i spróbować „nadgonić” materiał w czasie urlopu lub w wolnych chwilach – nie masz przecież z góry ustalanych terminów „zajęć”!

Oszczędność czasu i pieniędzy

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale obowiązki rodzinne powodują, że obawiasz się, czy poradzisz sobie z kolejnym wyzwaniem? W takim razie e-learning to świetne rozwiązanie dla Ciebie! Decydując się na studiowanie tą metodą, z pewnością zaoszczędzisz cenny czas. Dlaczego? Wszystko dlatego, że zdecydowana większość zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową (np. w http://www.zpsb.pl w ten sposób realizowane jest aż 60% zajęć!). Dzięki temu, nie musisz co drugi tydzień poświęcać całego wolnego weekendu na uczestniczenie w zajęciach – to Ty decydujesz, kiedy rozpoczniesz naukę. To też dobre rozwiązanie dla osób, które wolą przyswajać materiał mniejszymi partiami – e-learning pozwala na rozłożenie go według własnego uznania. Oprócz oszczędności czasu, e-learning to także oszczędność pieniędzy. Dzięki temu, że do nauki potrzebujesz jedynie dostępu do internetu, nie musisz dodatkowo opłacać kosztów noclegów, komunikacji miejskiej i posiłków, które z pewnością musiałbyś doliczyć, gdybyś zdecydował się na studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Dostęp do wiedzy dla każdego

Bardzo zależy Ci na podjęciu studiów na polskiej uczelni, ale różne okoliczności zmusiły Cię do wyjazdu za granicę? A może mieszkasz daleko od dużego miasta i masz bardzo utrudniony dojazd na znajdujące się w nim uczelnie? Dzięki e-learningowi ten problem znika, bo uczyć możesz się właściwie z każdego miejsca – wystarczy, że będziesz mieć dostęp do internetu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze specjalnie przygotowanej dla Ciebie platformy korzystać na tabletach, smartfonach, ipadach, laptopach oraz innych urządzeniach mobilnych.