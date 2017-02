Wiemy, kto wygra referendum ws. edukacji

MEN zadowolone, że NIK sprawdzi stan przygotowań do reformy oświaty

Co dalej z reformą edukacji?

Przeprowadzony na nasze zlecenie sondaż IQS pokazał, że Polacy są w tej sprawie mocno podzieleni. Jednak o kilka procent większy jest odsetek osób popierających zmiany zakładające, że w miejsce obecnie istniejących typów wprowadzone zostaną: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe, a gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” twierdzi, że rodzice, którzy dowiadują się, jak reforma bezpośrednio wpłynie na ich życie oraz na karierę edukacyjną ich dzieci, od razu mówią, że są przeciwko tym zmianom.

- Bo reforma oznacza m.in. powrót do starego systemu i duże, zatłoczone podstawówki. Reforma to małe dzieci i nastolatki w jednym budynku, przenoszenie uczniów po III klasie do innej szkoły, podręczniki pisane na kolanie, mniej lekcji z przedmiotów przyrodniczych, o rok krótsza nauka przed wyborem szkoły średniej i kumulacja roczników w 2019 roku. Czyli więcej problemów, niż korzyści – kwituje Kaszulanis.

Premier Beata Szydło skrytykowała jednak propozycję organizowania referendum w tej sprawie. „To po prostu tylko próba wszczynania kolejnej awantury politycznej i do tego wszystkiego jeszcze straszenia rodziców i siania chaosu” – oceniła premier.