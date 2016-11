PO: Minister Zalewska obrzydziła ludziom szkołę

W poniedziałek gabinet cieni Platformy podsumował rok pracy resortu edukacji pod kierownictwem Zalewskiej. Głos zabierali m.in. b. premier Ewa Kopacz, minister edukacji w gabinecie cieni PO Urszula Augustyn oraz jej zastępczyni w gabinecie, posłanka Elżbieta Gapińska.

Augustyn powiedziała na konferencji prasowej, że podsumowując rok działania minister Zalewskiej zastanawiała się, czy można powiedzieć, że coś się szefowej MEN udało. "Pierwsze myśli były bardzo trudne - nie mogłam znaleźć czegoś takiego, ale jednak są takie rzeczy" - stwierdziła.

Według Augustyn, przez miniony rok Annie Zalewskiej udało się "obrzydzić ludziom szkołę, zniechęcić ludzi do szkoły". "Udało się przestraszyć rodziców, którym wmówiła, że dzieci przed szkołą trzeba chronić. Udało się pani minister Zalewskiej zamknąć szkołę przed sześciolatkami. Udało się skutecznie" - mówiła posłanka Platformy.

Dodała, że obecnej szefowej MEN udało się ponadto "zamknąć szkołę przez sześciolatkami", a także "zniwelować miejsca w przedszkolach dla najmłodszych dzieciaków". "Udało się mocno poróżnić środowisko nauczycielskie; udało jej się wyprowadzić ludzi na ulicę" - powiedziała Augustyn, przypominając niedawne protesty nauczycieli przeciwko planowanej likwidacji gimnazjów.

Zarzuciła ponadto szefowej MEN, że "okłamała opinię publiczną". "Twierdziła, że kiedy sześciolatki nie pójdą do pierwszej klasy, to nie będzie zwolnień - rozmawiałam z nauczycielami, którzy dostali wypowiedzenie, którzy musieli odejść na emeryturę, którzy musieli opuścić szkołę i uciec się np. do urlopu na poratowanie zdrowia" - mówiła Augustyn.

Posłanka PO powiedziała też, że minister Zalewskiej udało się "wyrzucić bezpłatne podręczniki do kosza". "Nie ma już bezpłatnych podręczników; teraz będą podręczniki pisane na kolanie, jeśli zostanie na kolanie napisana także nowa podstawa programowa" - dodała.

Krytykowała też rząd premier Beaty Szydło za centralizację edukacji. "Otóż samorządy odpowiadają za to co dzieje się w szkole, ale to pani minister wyznacza kuratorów" - zauważyła Augustyn.

Elżbieta Gapińska przypomniała, że na wtorek zaplanowane jest pierwsze czytanie projektów ustaw związanych z reformą edukacji. Chodzi w niej przede wszystkim o likwidację gimnazjów i przewrócenie 8-letniej podstawówki i 4-letniej szkoły średniej.

"Pani minister Zalewska głucha na wszelkie argumenty nie słucha ani nauczycieli, ani rodziców, ani różnych autorytetów oświatowych. Nie przyjmuje do wiadomości informacji, które przekazują rektorzy szkół wyższych" - podkreślała "wiceminister edukacji" w gabinecie cieni PO.

Według niej, szefowa MEN podczas protestu nauczycieli 19 listopada dostała od nich "żółtą kartkę". "Jeżeli ta reforma wejdzie w życie, dostanie +czerwoną+ kartkę" - uważa posłanka PO. "Nie ma podstawy programowej, nie ma podręczników, będzie to wielki chaos w szkole, który spowoduje to, że nasze dzieci będą uczyć się w dużo gorszych warunkach (ze względu na) podwójny rocznik w 2019 roku" - wyliczała Gapińska.

W jej ocenie, po reformie edukacji przygotowanej przez obecny rząd, polska szkoła będzie "staroświecka, nieprzystająca do rzeczywistości". "Nie będzie podążała za marzeniami, pragnieniami i życzeniami uczniów. Taki los polskiej oświacie szykuje minister Zalewska" - powiedziała posłanka PO.

Kopacz zarzuciła z kolei prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że kilka dni temu w Zabrzu obraził nauczycieli historii. Chodzi o wypowiedź prezydenta, w której wyraził pogląd, że po szykowanych przez rząd zmianach "polska szkoła będzie uczyła prawdziwej polskiej historii, historii, w której wiadomo, kto był zdrajcą, a kto był bohaterem". "Pan prezydent miał odwagę obrazić nauczycieli historii, którzy dzisiaj uczą historii i są przekonani, że uczą prawdziwej historii, a nie historii napisanej przez jedną opcję polityczną" - oceniła b. premier.

Kopacz odniosła się też do niedzielnego wywiadu dla TVP Info wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Szef MKiDN, komentując materiał "Wiadomości" TVP na temat działalności organizacji pozarządowych, zarzucił telewizji publicznej m.in. brak profesjonalizmu i kompromitację. "Przykro mi, że w Telewizji Publicznej, po zmianie politycznej, na którą ja harowałem przez wiele lat tego rodzaju zarzuty mnie spotykają, nie wiem, jak mam to rozumieć, to jest jakiś koszmar, dom wariatów. Państwo żeście oszaleli z tymi programami dotyczącymi organizacji pozarządowych, z tymi grafami łączącymi jakieś organizacje, pokazywaniem zdjęć przestępców (....), to wygląda jak listy osób, których się poszukuje" - mówił wicepremier.

Zdaniem Kopacz, wywiad Glińskiego "przejdzie do historii". "Wczoraj mieliśmy wywiad, który przejdzie do historii - wywiad pana premiera Glińskiego. Mówimy o edukacji i wiemy również, że telewizja publiczna w ramach swojej misji edukuje" - podkreślała była premier.

"(TVP) edukuje społeczeństwo, w związku z tym usłyszeliśmy ze szczególną szczerością od pana wicepremiera, w jakiż to sposób PiS edukuje dzisiaj to społeczeństwo. Edukuje w bardzo określonych obszarach, w swoisty sposób, a mianowicie telewizja publiczna stała się tubą propagandową opcji rządzącej" - dodała posłanka PO.