CKE: maturę zdało 85 proc. tegorocznych absolwentów

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 89 proc. przystępujących do egzaminów, a wśród absolwentów techników - 76 proc. przystępujących do egzaminów.

Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98,4 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach - 99 proc., w technikach - 98 proc.), z matematyki - 86 proc. (w liceach 90 proc., a w technikach - 80 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 96 proc. (liceach 97 proc., a w technikach - 93 proc.).

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową) wynikało, że świadectwo dojrzałości uzyskało 79,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 15 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu.

W rozbiciu na typy szkół dane te wyglądały następująco: w liceach maturę zdało 85,2 proc., a prawo do poprawki w sierpniu miało 10,8 proc.; wśród absolwentów techników zdało 68,4 proc. przystępujących do egzaminów w maju, prawo do poprawki miało 23,2 proc.

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W ubiegłym roku pod koniec czerwca CKE podała, że maturę zdało 74 proc. maturzystów. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 19 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 82 proc. abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów (są drugim rocznikiem, który zdawał maturę w nowej formule) i techników (są pierwszym rocznikiem, który zdawał maturę w nowej formule) musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym; chętni mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie - rozszerzonym).

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego - wyniki z egzaminów z tych przedmiotów służą rekrutacji na studia.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu tego roku przystąpiło blisko 260 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2016 roku przystąpiło blisko 46 tys. abiturientów. Były to osoby, które w maju lub w czerwcu 2016 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci – 34,6 tys. osób – stanowili 75 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej; pozostałe osoby to abiturienci z ubiegłych lat, zdający maturę w starej formule. (