Beata Szydło o reformie edukacyjnej: Wygaszamy gimnazja

Początek roku szkolnego: w szkole co piąty sześciolatek

Szydło wyraziła nadzieję, że szóstoklasiści "będą czuli się bezpiecznie w szkole". Potwierdziła jednocześnie, że w tym roku rząd PiS rusza z reformą edukacji.

Czy dzisiejsi szóstoklasiści pójdą za rok do gimnazjum, czy do siódmej klasy? Premier podkreśliła, że "na pewno nie będą pisali egzaminu po szóstej klasie".

- Jeżeli Sejm przyjmie ustawę o zmianie systemu oświaty, to rozpoczniemy w przyszłym roku szkolnym wprowadzanie zmian w systemie oświaty, ale to będzie proces, to będzie trwało - dodała.

Szydło podkreśliła, że docelowym modelem jest system 8+4 - czyli ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroklasowa szkoła średnia.

Dodała, że rząd "rozpoczyna wygaszanie gimnazjów", a dopytywana stwierdziła, iż dzisiejsi szóstoklasiści będą "pierwszym rocznikiem, który będzie kontynuować naukę w klasie siódmej, tak jakby już w nowym systemie".

Premier była też pytana o pomysł, by dzień 31 sierpnia, rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, był świętem państwowym. - Bardzo ciekawa inicjatywa i dobry pomysł. Gdyby pan pytał o moje zdanie, to chętnie poparłabym taką inicjatywę - odpowiedziała. - 31 sierpnia, można powiedzieć, zaczęła się nasza wolność. Przynajmniej wtedy myśleliśmy, że tak będzie. Różnie się losy toczyły, ale to był ten pierwszy krok - dodała.