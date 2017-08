Którzy uczniowie dostaną podręczniki

Jak przekonać szefa do awansu?

Książki zakupi szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik zapewniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzic będzie musiał wydać pieniądze jedynie na książki i ćwiczenia do zajęć nieobowiązkowych, np. do religii, etyki czy drugiego języka obcego.

Z zupełnie nowych podręczników w roku szkolnym 2017/2018 będą korzystać dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej, które od września rozpoczną naukę według wprowadzanej właśnie podstawy programowej.

Książki to własność szkoły i są jedynie wypożyczane na dany rok szkolny. Dlatego po jego zakończeniu uczeń ma obowiązek zwrócić je do biblioteki szkolnej.

Jeżeli dziecko uszkodzi lub nie odda podręczników, szkoła może zażądać od jego rodziców zwrotu kosztów. Inaczej jest z materiałami ćwiczeniowymi, które są przekazywane uczniom bez konieczności zwrotu.

Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia przynajmniej trzyletniego okresu ich użytkowania.

Także szkoły niepubliczne mają prawo wnioskować o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Nie jest to jednak ich obowiązek. Jeśli szkoła nie zgłosiła się po dofinansowanie, rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe sami. Do klas I, IV, VII szkoły podstawowej dostępne będą również podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Jeśli na początku roku szkolnego dziecko nie będzie miało zapewnionych z budżetu państwa podręczników i ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne), należy wyjaśnić tę kwestię z dyrektorem szkoły.

Z kolei z programu „Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. W zależności od niepełnosprawności można uzyskać do 445 zł. Na program jest przewidzianych 13 mln zł. W zeszłym roku było to odpowiednio maksymalnie 770 zł i łącznie 24 mln zł.

W tym roku dofinansowanie zakupu podręczników z programu skierowane jest do uczniów niepełnosprawnych z klasy I branżowej szkoły pierwszego stopnia, z klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc przysługiwać będzie także uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.