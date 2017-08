Gowin: chcemy, by ustawa o uczelniach weszła w życie od października 2018 r.

Jak przekonać szefa do awansu?

Reforma szkolnictwa wyższego: dłuższa droga do dyplomu

Projekt nowej ustawy ustawy minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin ma przedstawić 19 września w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.

"Będzie on potem przez kilka miesięcy przedmiotem konsultacji ze środowiskiem akademickim, od studentów począwszy - na kadrze naukowej skończywszy. Liczę na to, że rząd przyjmie ten projekt na początku roku 2018. Jeżeli prace parlamentarne nad projektem będą prowadzone w normalnym, szybkim trybie - a nie żadnym ekspresowym; w normalnym, standardowym trybie - a następnie końcowy efekt, końcowa treść ustawy znajdzie uznanie w oczach pana prezydenta i pan prezydent podpisze tę ustawę, to chcielibyśmy, żeby ustawa weszła w życie od października 2018 roku" - powiedział Gowin na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie Konferencji Ekspertów Praw Studenta w Warszawie.