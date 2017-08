Ranking szanghajski: UW w 4. setce najlepszych uczelni, UJ - w piątej

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.Wyniki opublikowano we wtorek. W tym roku po raz 14. najlepszą uczelnią świata został amerykański Harvard. Na drugim miejscu znalazł się amerykański Stanford, a na trzecie miejsce awansował brytyjski Cambridge (w ubiegłym roku był na 4. miejscu).W tegorocznym zestawieniu znalazły się dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.Uniwersytet Warszawski w tym roku powrócił do czwartej setki wykazu - zajmuje teraz pozycję bliską 300. miejsca. Od początku istnienia rankingu UW był w czwartej setce, tylko w ubiegłym roku zanotowano spadek uczelni do piątej setki. UW jednak wyszło z tego impasu. Z danych ARWU wynika, że przez ostatni rok UW poprawił swoją pozycję o ponad 100 miejsc.Uniwersytet Jagielloński tymczasem zajmuje miejsce w pierwszej połowie piątej setki zestawienia. W latach 2004-2015 uczelnia była lepiej pozycjonowana w rankingu, znajdowała się w czwartej setce. W 2016 r. UJ przesunęło się jednak do dalszej setki i w tym roku podobny wynik się utrzymał.Dokładne miejsca uczelni na rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe uczelnie wymieniane są już tylko w grupach liczących 50 czy 100 uczelni. Przy każdej uczelni zamieszczany jest jednak wykres, który pozwala oszacować pozycję uczelni i pokazuje jej zmiany w rankingu w czasie.Na dodatkowej liście miejsc od 500. do 800 - już poza głównym rankingiem - znalazły się cztery kolejne polskie uczelnie. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza jest w siódmej setce. W ósmej setce znalazły się natomiast jeszcze Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Uniwersytet Wrocławski.Ranking szanghajski tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczbę publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science", liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.