Zalewska: miejsce dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w szkole

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Robimy wszystko, by dzieci ze specjalnymi potrzebami były włączane do społeczności szkolnej – zapewniła w piątek w Poznaniu szefowa MEN Anna Zalewska. Minister odniosła się do zarzutów, że resort chce uniemożliwić dzieciom z niepełnosprawnościami naukę w szkole.