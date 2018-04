Brakuje sal gimnastycznych w szkołach

Budowa sal gimnastycznych to zadanie samorzšdu – podkreœla MEN.

Aż 17 proc. dzieci w wieku 11–15 lat w Polsce ma nadwagę. W cišgu ostatniej dekady liczba dzieci z nadwagš się podwoiła, a wady postawy u tych najmłodszych, w wieku 6–7 lat, ma ponad 60 proc. populacji. Tak wynika z informacji Ministerstwa Sportu zaprezentowanych na posiedzeniu połšczonych komisji Edukacji oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Ministerstwo przyczyny takiej sytuacji widzi m.in. w niskiej dostępnoœci oferty sportowej na poziomie lokalnym, ale też w jakoœci i iloœci zajęć wychowania fizycznego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mało optymistyczne dane zaprezentowało na tym samym posiedzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Według informacji z 2016, a więc sprzed reformy edukacji, wynika, że zaledwie 63 proc. szkół miało dostęp do sal gimnastycznych, 68 proc. dostęp do boisk sportowych i 59 proc. do urzšdzeń rekreacyjno-sportowych.

– Zgodnie z prawem oœwiatowym za wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz za zapewnienie warunków działania szkoły odpowiada organ prowadzšcy – tłumaczył na posiedzeniu komisji wiceminister Maciej Kopeć.

Posłowie opozycji obwiniajš MEN. – Przed reformš edukacji przy gimnazjach budowano pełnowymiarowe sale gimnastyczne i Orliki, przy mniejszych, wiejskich szkołach podstawowych place zabaw i mniejsze sale. Dziœ siódmoklasiœci, którzy zostali w małych szkołach, nie majš dostępu do obiektów odpowiadajšcych ich potrzebom – podkreœlała posłanka Krystyna Szumilas.