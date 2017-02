Resort nauki: nie zamierzamy wprowadzać opłat za studia

Pod koniec maja 2016 r. resort nauki w ramach konkursu wyłonił trzy niezależne zespoły badawcze, które otrzymały granty na opracowanie i skonsultowanie założeń do nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawy 2.0). 31 stycznia do MNiSW wpłynęły projekty przygotowane przez te trzy zespoły.

Zaniepokojenie w środowisku akademickim wywołała propozycja grupy prof. Huberta Izdebskiego, która przewiduje możliwość wprowadzenia odpłatności za studia - zwłaszcza na studiach o profilu zawodowym (byłyby to tzw. kierunki nieregulowane).

"Chciałam bardzo mocno podkreślić, że chociaż jeden z zespołów zawarł w swoim projekcie propozycję odpłatności za studia, to ministerstwo takich rozwiązań wprowadzać nie będzie. Takich pomysłów w resorcie nie ma. Zgodnie z artykułem Konstytucji RP 70 ust. 2. nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna" - zapewniła w rozmowie z PAP Katarzyna Zawada.

Podkreśliła, że projekty założeń do nowej ustawy to propozycje zespołów, a nie resortu nauki. "Zapoznamy się z tymi projektami. Do wszystkich propozycji podchodzimy bardzo poważnie, ale to nie znaczy, że ze wszystkich skorzystamy" - wyjaśniła.

Ministerstwo już udostępniło na swojej stronie internetowej wyniki prac zespołów. "Jednak oficjalna prezentacja tych założeń, które znajdują się w projektach zespołów, nastąpi podczas jednej z konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki - 1 marca na Politechnice Warszawskiej. Tam środowisko naukowe i przedstawiciele ministerstwa będą o tych propozycjach pierwszy raz oficjalnie dyskutować" - zapowiedziała rzecznik MNiSW.

Szef resortu nauki, wicepremier Jarosław Gowin zadeklarował jednak w środę w radiu TOK FM, że jego zdaniem studia medyczne powinny być płatne. "Taka odpłatność powinna być wprowadzona w połączeniu ze stypendiami, które pokrywają 100 proc. kosztów, ale potem trzeba byłoby te stypendia odpracować przez kilka lat. Albo jeżeli młody lekarz chce wyjechać za granicę, niech zwróci stypendium" - powiedział Gowin na antenie radia TOK FM.

"Mogę zapewnić, że tematu odpłatności za studia medyczne nie będziemy podejmować w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym" - powiedziała PAP Katarzyna Zawada. Dodała, że wicepremier Gowin "podkreśla, że sytuacja, która ma miejsce - emigracja młodych lekarzy zagranicę jest zjawiskiem niekorzystnym". "Jednak szukanie rozwiązań w tym zakresie należy do Ministerstwa Zdrowia. To ono musiałoby wyjść z inicjatywą, przygotować rozwiązania i skonsultować je z nami" - zaznaczyła.

Resort zdrowia w czwartek poinformował PAP, że nie jest krytyczny wobec propozycji odpłatności za studia medyczne, pomysł ten wymaga jednak analiz.