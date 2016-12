TAZ: Warszawskie czystki w Berlinie

Dziennik "Tageszeitung" (TAZ) opisuje odwołanie dyrektor Instytutu Polskiego (IP) w Berlinie, Katarzyny Wielgi-Skolimowskiej. Jej kontrakt kończy się dopiero latem 2017, ale - jak zaznacza TAZ - "warszawski MSZ nie chciał tak długo czekać". Wielga-Skolimowska kierowała IP w Berlinie od 2013 roku, realizując "ambitny program kulturalny" - pisze dziennik. Donosi też, że decyzja MSZ nie była zaskoczeniem. Dyrektor "nie pasowała do nowego kursu kulturalno-politycznego" obecnego rządu - zaznacza gazeta, przypominając, że wiosną tego roku MSZ powołał Małgorzatę Bochwic-Ivanovską na stanowisko wicedyrektor berlińskiej placówki. Powodem była negatywna ocena pracy instytutu przez ministerstwo, które zarzuciło placówce m.in. "poświęcanie zbyt dużej uwagi tematyce żydowskiej" - pisze TAZ. Nadmienia, że minister kultury Piotr Gliński zaapelował do położenia kresu "kulturze wstydu".

Instytut Polski w Berlinie pokazał "Idę" - uhonorowaną Oscarem historię zakonnicy, która dowiaduje się, że jest Żydówką, a jej rodzina została zamordowana przez polskich sąsiadów. Tymczasem wicedyrektor instytutu wolała pokazać niemieckiej publiczności "Smoleńsk". Projekcji (na zlecenie ambasadora Polski w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego) "nie chciało podjąć się jednak żadne z berlińskich kin" - przypomina TAZ.

Pracę dotychczasowej dyrektor IP chwali Marcin Piekoszewski z polsko-niemieckiej księgarni w Berlinie. "Polska była do tej pory prezentowana z najlepszej strony i na różnych płaszczyznach" - mówi dla TAZ. I dodaje: "Obawiamy się, że obserwowane od jakiegoś czasu zmiany mogą mieć duży wpływ na ten stan rzeczy".

Zmiana personalna w Berlinie nie jest jedynym tego rodzaju "sprowadzeniem na odpowiednią linię" - zaznacza niemiecki dziennik. Donosi, że latem tego roku wypowiedzenie otrzymało już 13 dyrektorów spośród 24 instytutów polskich na całym świecie. Niektórym z nich zarzucono "zbyt pochopne potraktowanie dzieł Chopina" lub "zapraszanie niewygodnych autorów", takich jak Olga Tokarczuk - kończy TAZ.