Zachód kontra Rosja: Polska częścią koalicji

Bezprecedensowe sankcje Zachodu wobec Rosji w reakcji na atak chemiczny w Salisbury.

Połowa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanada i Ukraina zdecydowały w poniedziałek o wydaleniu rosyjskich dyplomatów ze swoich stolic. – Polska podjęła decyzję o wydaleniu czterech rosyjskich dyplomatów. Decyzja została dziœ przekazana rosyjskiemu ambasadorowi w Warszawie. Dyplomaci majš czas do północy 3 kwietnia, by opuœcić terytorium RP – powiedział minister Jacek Czaputowicz na specjalnie zwołanej konferencji prasowej o godz. 15 w poniedziałek.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W tym samym momencie w Warnie oœwiadczenie wygłosił Donald Tusk, przewodniczšcy Rady Europejskiej, który poinformował, że w sumie już 14 państw UE podjęło decyzję o sankcjach dyplomatycznych wobec Rosji. Dyplomatów, a właœciwie rosyjskich agentów w placówkach dyplomatycznych w krajach UE, wydalš też: Francja (4), Niemcy (4), Czechy (3), Litwa (3), Włochy (2), Holandia (2), Dania (2), Łotwa (1), Estonia (1), Rumunia (1), Chorwacja (1), Szwecja (1), Finlandia (1), Węgry (1). Wczeœniej na taki krok zdecydowała się Wielka Brytania, na terenie której doszło do próby zamordowania byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki œrodkiem typu nowiczok.

Skoordynowana akcja

Sprawa reakcji na to wydarzenie pojawiła się już w ubiegłym tygodniu. W ostatni pištek nie udało się uzyskać jednomyœlnoœci UE w sprawie sankcji dyplomatycznych, stšd indywidualne, ale skoordynowane odnoœnie do momentu ogłoszenia i typu sankcji decyzje poszczególnych państw UE. W pištek rozważano jeszcze, czy wydalać dyplomatów rosyjskich, czy może wezwać na konsultacje do stolic państw UE ambasadorów narodowych w Moskwie. Zdecydowano się na bardziej dotkliwy dla wizerunku Rosji krok. Wczeœniej na zgodny wniosek całej Unii wezwano do Brukseli na konsultacje ambasador UE w Moskwie. Markus Ederer jest w stolicy Belgii od niedzieli, rzeczniczka unijnej dyplomacji nie była jednak w stanie sprecyzować, kiedy wróci do Moskwy.

Decyzja 14 państw UE jest aktem solidarnoœci wobec jednego z państw członkowskich, bez precedensu w historii dyplomacji. Przychodzi w momencie, gdy Wielka Brytania negocjuje wyjœcie z UE. – Dzisiejsza nadzwyczajna międzynarodowa akcja naszych sojuszników przejdzie do historii jako największe zbiorowe wydalenie rosyjskich agentów i pomoże w obronie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Rosja nie może bezkarnie łamać międzynarodowych reguł – skomentował Boris Johnson, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Sankcje nie ograniczajš się do wydalenia dyplomatów. Litwa już poinformowała, że dodatkowo 23 obywateli Rosji dostało zakaz wjazdu na teren tego kraju, objęła też sankcjami 21 osób na podstawie tzw. prawa Magnickiego. Oznacza ono zakaz wjazdu oraz zamrożenie aktywów osób zamieszanych w przeœladowania Siergieja Magnickiego, rosyjskiego prawnika, który œledził korupcję na szczytach rosyjskiej władzy. Zmarł w rosyjskim więzieniu w 2009 roku. Litwa jest jednym z krajów, obok USA, Wielkiej Brytanii, Estonii i Kanady, które przyjęły prawo Magnickiego albo jako osobnš ustawę, albo jako uzupełnienie innych przepisów. Podobny krok rozważajš Dania i Szwecja.

Koalicja się rozszerza?

Donald Tusk nie wykluczył, że do sankcji przystšpiš jeszcze inne kraje UE. Według dziennika „Le Soir" we wtorek tš sprawš ma się zajšć belgijski rzšd, który na razie do antyrosyjskiej koalicji nie przystšpił. O swoich decyzjach mogš też w póŸniejszym terminie poinformować Hiszpania i Węgry.

Razem z Uniš o wydaleniu dyplomatów zdecydowały też inne kraje. Najdalej poszły USA, które zdecydowały o wydaleniu 60 dyplomatów: 48 z ambasady dwustronnej i 12 z przedstawicielstwa przy ONZ. Wszyscy sš agentami wywiadu.

– Ponadto prezydent zarzšdził zamknięcie konsulatu rosyjskiego w Seattle, bo uznał, że zbyt blisko sšsiaduje z bazami łodzi podwodnych na Pacyfiku i z siedzibš koncernu lotniczego Boeing. – Tymi decyzjami USA i nasi sojusznicy i partnerzy dajš jasno do zrozumienia Rosji, że jej działania majš swoje konsekwencje – brzmi fragment oœwiadczenia Białego Domu. Rosyjskich dyplomatów odsyłajš do Moskwy również Kanada (4) oraz Ukraina (13). Rosja w odpowiedzi może wydalić dyplomatów wszystkich krajów, które wzięły udział w tej akcji. Zwyczajowo dotyczy to tej samej liczby i podobnej rangi personelu. Na razie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło ostry protest przeciw decyzji krajów NATO i UE.