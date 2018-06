Elżbieta II spotka się z Donaldem Trumpem

Trump ma przybyć do Wielkiej Brytanii w połowie lipca, po miesiącach spekulacji dotyczących tego, kiedy odwiedzi tradycyjnego najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

Woody Johnson, ambasador USA w Londynie, zapytany, czy Trump spotka się z królową Elżbietą w czasie "roboczej wizyty" (tak określana jest podróż amerykańskiego prezydenta), powiedział "tak, musi się spotkać z głową brytyjskiego państwa". Dodał, że inne szczegóły dotyczące podróży przywódcy USA nie zostały jeszcze sfinalizowane.

Premier Theresa May zaprosiła amerykańskiego prezydenta do Wielkiej Brytanii, gdy spotkała się z nim w Stanach Zjednoczonych na samym początku kadencji Trumpa, w styczniu 2017 roku. Do żadnej wizyty jednak póki co nie doszło, choć raz była ona już planowana - w styczniu br. poinformował o tym sam Trump.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!