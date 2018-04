Ambasada Rosji pyta: Czemu Brytyjczycy skasowali tweeta?

Dlaczego brytyjski MSZ skasował tego tweeta z 22 marca? - pyta rosyjska ambasada w Londynie na Twitterze.

Do pytania załšczone jest zdjęcie wpisu na profilu brytyjskiego MSZ, w którym czytamy, że naukowcy z Porton Down, laboratorium działajšcego przy brytyjskim ministerstwie obrony ustalili, że nowiczok - œrodek bojowy, którym został otruty rosyjski szpieg Siergiej Skripal - został wyprodukowany w Rosji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 4, 2018

Pytanie ma zwišzek z wypowiedziš Gary'ego Aitkenheada, kierujšcego Porton Down, który przyznał w rozmowie ze Sky News, że jak dotšd brytyjskim naukowcom nie udało się ustalić skšd dokładnie pochodził nowiczo, którym 4 marca otruto w Salisbury Skripala i jego córkę Julię.

Aitkenhead podkreœlił, że badaczom udało się ustalić, że truciznš użytš do ataku na Skripala był nowiczok - œrodek bojowy opracowany przez Rosjan w czasie Zimnej Wojny. Nowiczok to œrodek paralityczno-drgawkowy należšcy do kategorii zakazanej konwencjami broni chemicznej. Rosja zapewniała, że zniszczyła posiadane zapasy tej broni.

Jednoczeœnie Aitkenhead przyznał, że Brytyjczykom nie udało się ustalić skšd dokładnie Nowiczok trafił do Wielkiej Brytanii choć, jak dodał, możliwoœci użycia takiej trucizny miało tylko inne państwo.



Aitkenhead zaznaczył, że zadaniem badaczy z Porton Down nie było ustalenie pochodzenie œrodka bojowego, a jedynie jego identyfikacja. - Nie jest naszym zadaniem wyjaœnienie, gdzie œrodek ten został stworzony - dodał.



Szef Porton Down zastrzegł przy tym, że produkcja Nowiczoka jest na tyle skomplikowana, że wytworzyć go może jedynie "podmiot państwowy".

Wielka Brytania oskarża Rosję o to, że ta brała udział w ataku na Skripala, który był pierwszym przypadkiem użycia broni chemicznej w Europie po II wojnie œwiatowej. Rosja odrzuca te oskarżenia domagajšc się dowodów na to, jakoby to Moskwa stała za atakiem na swojego byłego szpiega.



W zwišzku z otruciem Skripala Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów i zamroziła relacje z Rosjš na najwyższym szczeblu. Dyplomatów z Rosji - w geœcie solidarnoœci - wydaliło też wiele krajów Zachodu - w tym m.in. USA (aż 60) i Polska, z której wydalono czterech dyplomatów. Moskwa odpowiedziała na te działania proporcjonalnie.



Siergiej Skripal to były rosyjski szpieg, skazany w Rosji w 2006 roku na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Skripal w 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów.

W œrodę szef rosyjskiego wywiadu, Siergiej Naryszkin, oskarżył USA i Wielkš Brytanię o "groteskowš prowokację", w ramach której to służby amerykańskie i brytyjskie otruły Skripala.