Wielka Brytania: Perwersyjna propozycja Rosjan

Wielka Brytania oceniła jako "perwersyjnš" propozycję Rosjan, by oba kraje przeprowadziły wspólne œledztwo ws. otrucia w Salisbury byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki, Julii.

Takie stanowisko przedstawił brytyjski zespół, który ma uczestniczyć w nadzwyczajnym posiedzeniu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), które zwołano w zwišzku z faktem, że Skripala na terenie Wielkiej Brytanii otruto za pomocš rosyjskiego œrodka bojowego nowiczok. Był to pierwszy przypadek użycia broni chemicznej na terytorium Europy po II wojnie œwiatowej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rosja, która doprowadziła do zwołania posiedzenia OPCW, domaga się od Wielkiej Brytanii, by ta przekazała jej wszystkie dowody ws. Skripala. Tymczasem Londyn oskarża Moskwę o to, że ta brała udział w zamachu na byłego szpiega, który w 2006 roku został skazany w Rosji na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Na Wyspy trafił w 2010 roku w ramach wymiany szpiegów.

Rosja chce wiedzieć jakie dowody Wielka Brytania przedstawiła inspektorom OPCW, którzy inspektorzy organizacji byli na miejscu ataku, z kim rozmawiali oraz gdzie analizowane były próbki œrodka bojowego, którym otruto Skripala.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii bioršcy udział w szczycie OPCW w Hadze okreœlili, że rosyjskie propozycje przeprowadzenia wspólnie œledztwa ws. otrucia Skripala sš "perwersyjne". Dodali, że to taktyka polegajšca na dezinformacji i próbie uniknięcia odpowiedzi na pytania, na które Rosja musi odpowiedzieć.

OPCW ma otrzymać własne wyniki badań œrodka bojowego, którym zaatakowano Skripala, w cišgu tygodnia.

Wielka Brytania oskarża Rosję o to, że ta brała udział w ataku na Skripala, który był pierwszym przypadkiem użycia broni chemicznej w Europie po II wojnie œwiatowej. Rosja odrzuca te oskarżenia domagajšc się dowodów na to, jakoby to Moskwa stała za atakiem na swojego byłego szpiega.



W zwišzku z otruciem Skripala Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów i zamroziła relacje z Rosjš na najwyższym szczeblu. Dyplomatów z Rosji - w geœcie solidarnoœci - wydaliło też wiele krajów Zachodu - w tym m.in. USA (aż 60) i Polska, z której wydalono czterech dyplomatów. Moskwa odpowiedziała na te działania proporcjonalnie.



Siergiej Skripal to były rosyjski szpieg, skazany w Rosji w 2006 roku na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Skripal w 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów.



W œrodę szef rosyjskiego wywiadu, Siergiej Naryszkin, oskarżył USA i Wielkš Brytanię o "groteskowš prowokację", w ramach której to służby amerykańskie i brytyjskie otruły Skripala.