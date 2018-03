Zachód kontra Rosja. "Polska ulokowała się wśród mocarstw"

Były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf komentujšc fakt wydalenia z Polski czterech rosyjskich dyplomatów w zwišzku z otruciem w brytyjskim Salisbury byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala stwierdził, że Polska tym gestem "chciała się uplasować" wœród europejskich mocarstw.

W poniedziałek kilkanaœcie krajów UE, a także m.in. USA i Kanada podjęły decyzję o wydaleniu łšcznie ponad setki rosyjskich dyplomatów. Był to gest solidarnoœci wobec Londynu, który twierdzi, że Rosja brała udział w ataku chemicznym do jakiego doszło na terytorium Wielkiej Brytanii.

Chodzi o otrucie byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii, którzy zostali zaatakowani œrodkiem bojowym Nowiczok opracowanym w Rosji. Otrucie Skripala było pierwszym przypadkiem użycia w Europie broni chemicznej po zakończeniu II wojny œwiatowej.

Wielka Brytania twierdzi, że za atakiem stała Rosja - w ramach retorsji Londyn wydalił z kraju 23 rosyjskich dyplomatów i zamroził stosunki z Rosjš na najwyższym szczeblu. Moskwa odpiera te oskarżenia przekonujšc, że Londyn nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie tezy, że to Rosja stała za atakiem w Salisbury.

Polska, w ramach solidarnoœci z Wielkš Brytaniš, wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów. Rosja odpowiedziała uznaniem czterech dyplomatów z Polski za persona non grata.

Zdaniem Schnepfa reakcja Rosji na działania Zachodu nie jest zaskakujšca. - Reakcja Rosji była przewidywalna, to jest symetria - mówił były ambasador Polski w USA.

Jednoczeœnie Schnepf ocenił, że wydalanie dyplomatów "dla funkcjonowania dyplomacji, przynajmniej na razie, nie ma to jakichœ poważniejszych skutków".

Były ambasador Polski w USA zwrócił uwagę, że Polska wydalajšc czterech dyplomatów wydaliła tylu Rosjan ilu Francja i Niemcy. - My się lokujemy wœród mocarstw europejskich, (...) tak chcieliœmy się uplasować - ocenił. Dodał, że Polska chciała tym samym "pokazać, że jeste w tym gronie najważniejszych krajów europejskich". - To jest to, czego nam brakuje trochę w innych momentach, więc nadrabiamy - podkreœlił.