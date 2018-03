Niemiecka prasa: Merkel wyciąga rękę w kierunku Polski

Chociaż w Polsce łamana jest praworzšdnoœć, niemiecki rzšd Angeli Merkel musi starać się o dialog z Warszawš. Komentatorzy piszš o wycišgniętej ręce i radzš Merkel, by przyznała się do błędu w polityce migracyjnej.

O „wycišgniętej ręce” w kierunku Polski pisze „Maerkische Oder-Zeitung" (MOZ). Komentator wydawanej w nadgranicznym Frankfurcie nad Odrš gazety, Dietrich Schroeder uważa, że tak szybka wizyta Merkel jest „wyraŸnym sygnałem ze strony niemieckiego rzšdu, iż jest zainteresowany dobrymi relacjami z Polskš, a przede wszystkim tym, by Polska działała na rzecz Unii Europejskiej, a nie przeciwko niej”.

Ze względu na francuskie plany stworzenia wspólnego budżetu dla UE, na co Merkel zapatruje się sceptycznie, Polska może zdaniem Schroedera stać się „czynnikiem korygujšcym”. Z tego powodu mowa jest o reaktywacji długo zapomnianego Trójkšta Weimarskiego jako instrumentu równoważenia interesów.

Dla rzšdu PiS obecna sytuacja może być szansš na odzyskanie reputacji w UE – ocenia komentator MOZ. PiS musiałby jednak wykazać gotowoœć do zmian w reformie wymiaru sprawiedliwoœci i do wyraŸnego odejœcia od antyniemieckiej retoryki – pisze Schroeder. Jego zdaniem Merkel mogłaby być w takim przypadku gotowa do zmiany stanowiska wobec Nord Stream 2. „Nie wiadomo jednak, czy PiS wykorzysta tę szansę. Polityka zagraniczna miała dotychczas dla przywódców tej partii jedynie drugorzędne znaczenie” – podsumowuje Schroeder.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Berlin potrzebuje Polski

„Bez Polski nie da rady” – zatytułowała komentarz po wizycie Merkel „Stuttgarter Zeitung”. „Pomimo różnicy zdań Merkel musi w swojej nowej kadencji bardziej stanowczo zabiegać o lepsze relacje z Warszawš. Będzie to możliwe, jeżeli kanclerz przyzna się do błędu” – uważa autor komentarza Christopher Ziedler.

„Jeszcze Polska nie zginęła” – pisze po polsku komentator wyjaœniajšc, że tekst ten powstał pod wpływem obcej okupacji, co spowodowało, że Polska i dziœ pragnie niepodległoœci, także od Berlina i Brukseli.

Zdaniem komentatora nadszedł czas na poważnš rozmowę z Polskš, aby wyjaœnić nieporozumienia i wspólnie poszukać rozwišzań. „Konieczne jest przyznanie się do własnych błędów” - podkreœla niemiecki dziennikarz. Ziedler zauważa, że Merkel skorygowała co prawda swojš politykę migracyjnš, jednak nadal nie przyznała, że jesieniš 2015 roku podjęła na własnš rękę decyzję, która miała poważne skutki także dla Europy Wschodniej. Jeżeli Merkel zasygnalizuje wobec Morawieckiego œwiadomoœć tego problemu, to nowy poczštek w niemiecko-polskich relacjach może się udać – uważa komentator „Stuttgarter Zeitung”.

Napięte relacje

Tygodnik „Die Zeit” pisze, że relacje polsko-niemiecko sš od przejęcia władzy przez PiS napięte. Różnice zdań występujš nie tylko w polityce migracyjnej, lecz także w kwestii reformy sšdownictwa. Merkel stawia na dialog – podkreœla „Die Zeit”.

Największe niemieckie gazety nie zdołały ze względu na póŸnš porę zamieœcić bardziej pogłębionych relacji z wizyty Merkel. „Die Welt" opublikował na pierwszej stronie zdjęcie Merkel i Morawieckiego z kilkuzdaniowym podpisem, „Sueddeutsche Zeitung" przytacza głównie wczeœniejsze opinie polskich politologów i dziennikarzy.

Podział w społeczeństwie

Natomiast osobny komentarz poœwięciła wizycie Merkel w Warszawie telewizja publiczna ARD. „Co dzieje się z Polskš? Nasi sšsiedzi na Wschodzie od dawna nie byli nam tak obcy, jak obecnie. Wiele spraw, majšcych miejsce w tym kraju, wstrzšsnęło mnš” – powiedziała Ellen Ehni.

Komentatorka zarzuca PiS-owi, że „prowadzi agresywnš politykę na zewnštrz, a autorytarnš wewnštrz kraju”. Można by powiedzieć, że z takim krajem nie chcemy mieć w Europie nic wspólnego – mówi Ehni zastrzegajšc od razu, że nie powinniœmy w ten sposób upraszczać sobie życia.

Komentatorka zwraca uwagę na głęboki podział w polskim społeczeństwie. „To prawda, Warszawa depcze państwo prawa i UE musi na to reagować – za pomocš krytyki, sankcji, aż do bolesnych kar finansowych. Równoczeœnie musimy kontynuować dialog” – pisze Ehni. Jej zdaniem należy poważnie traktować obawy Polaków przed odstawieniem ich przez Niemcy i Francjęna boczny tor. „Mediacja pomiędzy Wschodem i Zachodem jest konieczna, by zachować jednoœć Unii. Niemcom przypada rola kluczowa” – podkreœla ARD.