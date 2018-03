USA wydalają 60 rosyjskich dyplomatów, Niemcy - czterech

Niemieckie MSZ poinformowało, że wydalenie dyplomatów jest "silnym sygnałem solidarnoœci z Wielkš Brytaniš i zapowiedziš tego, że Niemcy nie pozostawiš ataku na swoich bliskich partnerów i sojuszników bez odpowiedzi". Niemieckie MSZ dodało, że jest to też odpowiedŸ na cyberataki na systemy informatyczne niemieckiego rzšdu, które "wedle wszelkiego prawdopodobieństwa" były przeprowadzane przez Rosjan.

Z kolei Amerykanie poinformowali, że 12 wydalanych przez nich dyplomatów jest podejrzewanych o pracę dla rosyjskiego wywiadu pod przykrywkš bycia członkami rosyjskiej placówki przy ONZ. Z kolei konsulat w Seattle zostanie zamknięty ze względów kontrwywiadowczych - znajduje się bowiem za blisko amerykańskiej bazy morskiej.

Rosyjscy dyplomaci majš siedem dni na opuszczenie USA.

Wydalenie rosyjskich dyplomatów przez USA, Francję i Niemcy ma zwišzek z otruciem na terenie Wielkiej Brytanii rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii przy użyciu rosyjskiego œrodka bojowego Nowiczok.

BREAKING: Pres. Trump orders expulsion of "dozens of Russian intelligence officers" from the U.S. and the closure of Russian consulate in Seattle in response to UK nerve-agent attack. pic.twitter.com/HtJYVO4L5N