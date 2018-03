Ambasada Rosji pyta na Twitterze: Który konsulat USA zamknąć?

Sonda to jedna z reakcji na podjętš dziœ przez USA, Kanadę i 14 państw Unii Europejskiej decyzji o usunięciu rosyjskich dyplomatów.

To wyraz solidarnoœci z Wielkš Brytaniš, która oskarża Rosję o pierwszy po II wojnie œwiatowej atak broniš chemicznš w Europie - ofiarš ataku silnym chemicznym œrodkiem bojowym, nowiczokiem, padł były rosyjski agent Siergiej Skripal i jego córka.

Do ataku doszło w brytyjskim Salisbury.

Kraje UE zdecydowały o usunięciu od 1 do 4 rosyjskich dyplomatów, (najwięcej spoza UE Ukraina - 13), ale Stany Zjednoczone za persona non grata uznały aż 60 Rosjan, a ponadto zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Seattle.

Strona rosyjska nie przedstawiła jeszcze konkretnej decyzji, jakie będš jej działania odwetowe, jednak z oœwiadczenia rosyjskiego MSZ można wywnioskować, że będš one "symetryczne".

Tymczasem Ambasada Rosji w Waszyngtonie zamieœciła na swoim profilu na Twitterze sondę, w której pyta internautów, który, gdyby mieli takš możliwoœć, konsulat generalny USA w Rosji zamknęliby najchętniej - we Władywostoku, Jekaterynburgu czy w Petersburgu..

US administration???? ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle????. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide