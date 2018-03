Ambasada Rosji: Chcemy wiedzieć jak leczony jest Skripal AFP

Otrzymaliœmy kilka not od brytyjskiego MSZ, ale niestety nie rzucajš one dodatkowego œwiatła na to, co stało się 4 marca, lub na kierunek w którym rozwija się œledztwo, lub na temat stanu, w jakim znajdujš się Rosjanie, których sprawa dotyczy - głosi odpowiedŸ ambasady Rosji w Londynie na pytanie o to, czy otrzymała ona dodatkowe informacje na temat œledztwa ws. otrucia byłego rosyjskiego szpiega, Siergieja Skripala i jego córki Julii w brytyjskim Salisbury.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ