Ławrow: 60 dyplomatów USA opuści Rosję. Zamkniemy konsulat

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oœwiadczył, że z Rosji wydalonych zostanie 60 dyplomatów USA. Moskwa zamknie też konsulat USA w Sankt Petersburgu.

To reakcja na wydalenie przez USA 60 rosyjskich dyplomatów w geœcie solidarnoœci z Wielkš Brytaniš po otruciu na terenie tego kraju byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. USA poinformowały, że po wydaleniu rosyjskich dyplomatów ich bezpieczeństwo się zwiększy, oskarżyły też grupę rosyjskich dyplomatów działajšcych w rosyjskiej misji przy ONZ o to, że wykorzystywały pobyt w USA do szpiegowania i szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu kraju.

USA zdecydowały się też zamknšć konsulat generalny Rosji w Seattle.

Rosyjskich dyplomatów wydaliła też Wielka Brytania (23) oraz kilkanaœcie krajów UE, kilka innych krajów europejskich oraz państwa leżšce poza Starym Kontynentem (m.in. Australia i Kanada). Polska wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów.