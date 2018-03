USA do Rosji: Nie róbcie z siebie ofiary

Z kolei rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert oceniła, że wydalenie amerykańskich dyplomatów z Rosji jest nieuzasadnione.

Nauert dodała, że Rosja "nie powinna zachowywać się jak ofiara". Dodała, że działania Rosji sš "godne pożałowania" i "nieuzasadnione".

Rzeczniczka Departamentu Stanu podkreœliła, że Waszyngton zastrzega sobie prawo do "odpowiedzi na rosyjskš odpowiedŸ".

Ławrow ogłosił w czwartek, że Rosja wydali 60 dyplomatów z USA i zamknie konsulat generalny USA w Sankt Petersburgu w odpowiedzi na wydalenie przez Stany Zjednoczone 60 rosyjskich dyplomatów w geœcie solidarnoœci z Wielkš Brytaniš po otruciu na terenie tego kraju byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. USA poinformowały, że po wydaleniu rosyjskich dyplomatów ich bezpieczeństwo się zwiększy, oskarżyły też grupę rosyjskich dyplomatów działajšcych w rosyjskiej misji przy ONZ o to, że wykorzystywały pobyt w USA do szpiegowania i szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu kraju.

Rosyjskich dyplomatów wydaliła też Wielka Brytania (23) oraz kilkanaœcie krajów UE, kilka innych krajów europejskich oraz państwa leżšce poza Starym Kontynentem (m.in. Australia i Kanada). Polska wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów.



Ławrow poinformował, że kraje, które wydalały rosyjskich dyplomatów powinny spodziewać się, że Moskwa odpowie na to w podobny sposób, jak na wydalenie dyplomatów z Rosji z USA. Szef rosyjskiego MSZ dodał, że Rosja odpowiada na "całkowicie nieakceptowane działania".



- Zachęcamy władze USA, aby zaczęły zachowywać się rozsšdnie i wstrzymały się od bezmyœlnych działań, które niszczš nasze relacje dwustronne - stwierdził Ławrow.



Szef rosyjskiego MSZ ubolewał, że wydalanie dyplomatów to efekt "brutalnej presji" ze strony USA i Wielkiej Brytanii, która zmusiła sojuszników tych krajów do "przyjęcia ich antyrosyjskiego kursu".



Wkrótce po oœwiadczeniu Ławrowa rosyjski MSZ oœwiadczył, że 58 dyplomatów z USA rezydujšcych w Moskwie i dwóch przebywajšcych w Jekaterynburgu, zostało uznanych za persona non grata w Rosji.

Wydalenie rosyjskich dyplomatów przez USA, Kanadę i państwa UE ma zwišzek z otruciem na terenie Wielkiej Brytanii rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii przy użyciu rosyjskiego œrodka bojowego Nowiczok.

On March 4, #Russia attempted to murder a British citizen & his daughter w/ military-grade nerve agent on British soil. We stand in unbreakable solidarity w/ #UK. Today, we will expel 60 Russians from its bilat mission & mission to UN, & require Russia to close Seattle consulate. pic.twitter.com/S2wLjnZdDH