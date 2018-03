Wielka Brytania: Konieczne pilne posiedzenie RB ONZ

Wielka Brytania wzywa do zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. otrucia na brytyjskim terytorium byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala.

O północy minšł termin ultimatum przedstawionego przez Theresę May Rosji ws. otrucia Skripala. May domagała się wyjaœnienia w jaki sposób substancja pochodzšca z Rosji została użyta do ataku na byłego szpiega i jego córkę.

W zwišzku z minięciem terminu ultimatum Theresa May ma przedstawić listę posunięć jakie Londyn podejmie przeciwko Rosji.

Tymczasem brytyjski MSZ ocenił, że wydarzenia do jakich doszło w Salisbury 4 marca "przypominajš dobrze znany wzór agresji przeprowadzonej przez rosyjskie państwo".

Skripal i jego córka Julia, zostali otruci przed dwoma tygodniami w Salisbury, w Wielkiej Brytanii. Œledztwo wykazało, że do otrucia byłego szpiega wykorzystano zwišzek z grupy tzw. zwišzków V, œrodków bojowych paralityczno-drgawkowych.

Skripal w 2006 roku został skazany na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Na Wyspy trafił w ramach wymiany szpiegów w 2010 roku.

Wielka Brytania oskarża Rosję o zwišzki z próbš otrucia Skripala. Moskwa odrzuca te oskarżenia zapewniajšc, że nie miała żadnego motywu, by czyhać na życie byłego szpiega i jego córki.