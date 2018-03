Arabia Saudyjska będzie chciała zdobyć broń atomową?

Arabia Saudyjska będzie chciała zdobyć broń atomowš? Mohammad bin Salman przebywa obecnie z wizytš w USA AFP

Saudyjski następca tronu, Mohammed bin Salman w rozmowie z amerykańskš CBS zapowiedział, że jego kraj zrobi wszystko co możliwe, by wejœć w posiadanie broni atomowej, jeœli tylko Iran będzie prowadził prace zmierzajšce do jej pozyskania.

WIDEO KOMENTARZ