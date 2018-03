Brytyjski minister obrony: Niech Rosja się zamknie

Minister obrony Wielkiej Brytanii stwierdził, że Rosja powinna "zamknšć się i iœć precz" - tak odpowiedział na pytanie o to, jak Kreml powinien zareagować na wydalenie 23 dyplomatów z Wielkiej Brytanii.

W œrodę premier Theresa May oœwiadczyła, że w zwišzku z atakiem na Skripala w Salisbury z użyciem rosyjskiego œrodka bojowego "Nowiczok" (rodzaj zakazanej broni chemicznej), z Wielkiej Brytanii zostanie wydalonych 23 dyplomatów, a Londyn zawiesi kontakty na wysokim szczeblu z Moskwš. Wczeœniej Rosja nie odpowiedziała na brytyjskie ultimatum - Londyn domagał się wyjaœnień w jaki sposób "Nowiczok" znalazł się na terytorium Wielkiej Brytanii.

- To absolutnie odrażajšce i ohydne co Rosja zrobiła w Salisbury. Odpowiedzieliœmy na to. Mówišc wprost: Rosja powinna iœć precz i zamknšć się - stwierdził sekretarz obrony.

Williamson oskarżył Rosję o to, że - mimo problemów gospodarczych - skupia się na zwiększaniu zdolnoœci bojowych, inwestuje w rakiety ziemia-powietrze, czołgi T-90 i zaawansowane okręty podwodne, a także bombowce strategiczne i broń atomowš.

- Co jest jasne Kreml wykorzystuje swoje możliwoœci prowadzenia działań hybrydowych do osłabiania i wpływania na kraje na całym œwiecie - stwierdził. Williamson stwierdził m.in. że Rosja "mšci wodę" działaniami w mediach społecznoœciowych.

Brytyjski minister obrony dodał, że Rosja "jest zdolna do innych działań". - Już używa swoich poœredników do podważania pozycji suwerennych państw. Jej zaangażowanie w konflikt na Ukrainie kosztowało życie tysięcy osób - mówił. D

Jednoczeœnie Williamson podkreœlił, że Wielka Brytania tradycyjnie prowadzi aktywnš politykę wojskowš na całym œwiecie - a obecnie "strzeże nieba nad państwami Europy wschodniej chronišc ich przed zagrożeniem z Rosji".

- Nasi żołnierze stojš ramię w ramię ze swoimi sojusznikami z NATO w Estonii i Polsce, by oddalać to zagrożenie - dodał nawišzujšc do stacjonujšcych na tzw. flance wschodniej Sojuszu sił NATO.

Skripal i jego córka Julia, zostali otruci przed dwoma tygodniami w Salisbury, w Wielkiej Brytanii. Œledztwo wykazało, że do otrucia byłego szpiega wykorzystano zwišzek z grupy tzw. zwišzków V, œrodków bojowych paralityczno-drgawkowych. Jak się okazało œrodkiem tym jest rosyjski œrodek bojowy "Nowiczok".



Skripal w 2006 roku został skazany na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Na Wyspy trafił w ramach wymiany szpiegów w 2010 roku.



Wielka Brytania od poczštku oskarżała Rosję o zwišzki z próbš otrucia Skripala. Moskwa odrzuca te oskarżenia zapewniajšc, że nie miała żadnego motywu, by czyhać na życie byłego szpiega i jego córki.