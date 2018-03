Kim Dzong Un nie chce już broni nuklearnej

Północnokoreański dyktator chciałby negocjować o rezygnacji z broni atomowej w zamian za nie do końca sprecyzowane korzyœci. Donalda Trumpa taka oferta nie interesuje. Na razie.

Korea Północna nie jest bezwzględnie przywišzana do arsenału broni nuklearnej – takš opinię usłyszeć mieli w Pjongjangu członkowie pięciosobowej delegacji Korei Południowej. W północnokoreańskiej stolicy spotkali się w poniedziałek z Kim Dzong Unem. Dał on do zrozumienia swym, że jego kraju mógłby zrezygnować z broni atomowej w zamian za wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

O przebiegu rozmów poinformował we wtorek w Seulu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Czung Uj Jong, który stał na czele delegacji. To, co powiedział, brzmi sensacyjnie.

– Nie kryję swego pesymizmu. Propozycja Pjongjangu, jeżeli rzeczywiœcie została złożona, będzie potraktowana z wielkš nieufnoœciš w Waszyngtonie – mówi „Rzeczpospolitej” Rod Wye, ekspert londyńskiego think tanku Chatham House.

Czung Uj Jong, szef delegacji do Pjongjangu, jedzie do USA, gdzie przedstawi szczegółowo przebieg rozmów z Kimem. Amerykanie dali już wczeœniej do zrozumienia, że bezwzględnym warunkiem jakichkolwiek rozmów z Koreš Płn. jest rezygnacja z programu atomowego.

Tymczasem najprawdopodobniej już w kwietniu dojdzie do spotkania Kim Dzong Una z prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem. Gdzie i na jakich warunkach – jeszcze nie jest jasne. Wiadomo jednak, że wyraził na to zgodę władca północnej częœci Półwyspu Koreańskiego. Wczeœniej zgodził się przyjšć delegację z Seulu. Byli to najwyżsi rangš wysłannicy z Południa, z którymi spotkał się do tej pory dyktator sprawujšcy rzšdy od siedmiu lat.

Był to dalszy cišg odwilży pomiędzy państwami koreańskimi, która została zapoczštkowana wspólnym występem sportowców obu krajów na ceremonii otwarcia igrzysk w Pjongczangu. Przybyła tam nawet siostra dyktatora z Północy, z którš spotkał się prezydent Mun Dze In. – To prawdziwa ofensywa uœmiechu w wykonaniu Kim Dzong Una – twierdzi Rod Wye.

Nie jest jednak przekonany, czy stoi za tym jakiœ dalekosiężny plan, którego finałem mogłoby być zjednoczenie obu Korei. Może za tym przemawiać ogromne przyœpieszenie programu nuklearnego w ostatnim roku przed olimpiadš w celu uzyskania dogodnej pozycji do rozmów.

Korea Płn. przeprowadziła w 2017 roku dziewięć testów rakietowych, w tym rakiety Hwasong-15 o zasięgu 13 tys. km zdolnej dotrzeć do USA. Waszyngtoński Institute for Science and International Security ocenia, że Pjongjang dysponuje od 13 do 30 ładunkami jšdrowymi, które zawierajš co najmniej 20 kg wzbogaconego uranu.

W ostatnich latach Korea Płn. stała się potęgš militarnš w regionie, zdolnš realnie zagrozić Japonii. To paradoksalnie może być dobry moment do rozpoczęcia negocjacji na temat korzyœci w zamian za rezygnację z programu. Zdecydował się na taki krok Iran, dotknięty podobnie jak Korea Płn. międzynarodowymi sankcjami. Ale Teheran nie dysponował jeszcze gotowymi do użycia ładunkami nuklearnymi, lecz jedynie œrodkami ich przenoszenia. Sytuacja jest więc odmienna. Inna jest też administracja w Waszyngtonie, która grozi zerwaniem porozumienia z Iranem.

Z drugiej strony w Korei Płn. władzę sprawuje brutalny i zbrodniczy reżim, z którym zawieranie porozumień jest dla USA obecnie nie do pomyœlenia. W poniedziałek w Waszyngtonie zapowiedziano zaostrzenie sankcji. Powód to użycie przez Pjongjang „broni chemicznej”. Chodzi o gaz VX, za pomocš którego zamordowany został przed rokiem na lotnisku w Kuala Lumpur przyrodni brat Kim Dzong Una.