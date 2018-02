Wysoki komisarz ONZ krytykuje Morawieckiego. "Ksenofobia i rasizm" Zeid Ra'ad Hussein AFP

qm

Jordańczyk Zeid Ra’ad Al-Hussein, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, skrytykował to, co ocenił nazwš "ostrš erozjš swobód obywatelskich w Polsce i na Węgrzech".

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ